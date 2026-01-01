США получили от России расшифрованные данные об атаке БПЛА на резиденцию Путина

В ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг причастность республики к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не выйдет из мирного процесса, однако переговорная позиция будет пересмотрена.