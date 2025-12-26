Военный юрист: что грозит «ряженым» за фальшивые награды и как их остановить

Неожиданная встреча
В конце декабря Екатерина Колотовкина — член Общественной палаты, супруга генерала и известная самарская общественница — столкнулась с волной угроз и давления. Все началось с ее телеграм-поста о странной встрече на ростовской заправке. Как писала Колотовкина, она и сопровождавшие ее военные обратили внимание на троих мужчин в камуфляже, чья форма была сплошь увешана медалями, включая сразу несколько звезд Героя России. Услышав вслух высказанные сомнения в подлинности наград, подозрительная группа мгновенно ретировалась на машинах без номерных знаков. После на Колотовкину обрушился шквал требований удалить пост и принести извинения мнимым «ветеранам СВО».
Угрозы, как утверждает Колотовкина, поступали от представителей определенной диаспоры, их родственников и адвокатов. При этом, что особенно ее насторожило, ни один правоохранительный орган не проявил интереса к сути инцидента — например, к автомобилям без государственных номеров, на которых скрылись мужчины. Общественница отказалась подчиняться давлению, заявив, что изложила лишь факты, и теперь намерена вынести этот случай на публичное обсуждение.
Колотовкина планирует поднять тему на круглом столе в Общественной палате, где будет обсуждаться защита воинской символики от профанации и проблема давления на граждан, решившихся сообщить о возможных нарушениях. Не исключено, что итогом станут законодательные инициативы для ужесточения ответственности за ношение поддельных наград. Пока сама правозащитника не обращалась в полицию из-за личных обстоятельств.
Провокация с умыслом
Военный юрист Андрей Бендер в разговоре с ВФокусом Mail объяснил, какие именно правовые риски несут люди, замеченные в ношении подозрительного количества государственных наград. По его мнению, история с «ряжеными», которая произошла на заправке под Ростовом, может иметь вполне реальные уголовные последствия.
«Все, что касается общественной безопасности, то есть данные лица, используя подложные документы на данные награды, и тем более при ношении на груди, на всеобщем обозрении, вводят в заблуждение неопределенный круг лиц, — заявил Бендер. — Это уголовное преступление». Юрист подчеркнул, что любая государственная награда — это не просто значок. «На каждый орден, медаль выдается удостоверение с номером, который регистрируется в системе Министерства обороны. “Поэтому, то что данные лица уехали, это подтверждает данный факт, что это фальсификаты, обычные фальсификаты”, — отметил он, комментируя инцидент с бегством подозреваемых.
Бендер указал, что ношение фальшивых регалий — это не просто проступок, а действие с очевидным умыслом.
Они же изготовили, купил где-то эти фальшивые награды, то есть приложили к этому усилие, а потом, зная, что они фальшивые, вышли на улицу с данными наградами на груди. Для чего? Для совершения правонарушения, преступления. То есть умысел в чем-то уже был, — пояснил юрист.
По его словам, такое поведение можно квалифицировать как приготовление или покушение на преступление, а также рассматривать в совокупности с другими возможными нарушениями.
Эксперт подчеркнул, что любой гражданин, столкнувшись с подозрительным «военным», имеет полное право вызвать военную полицию, поскольку именно она и военная прокуратура уполномочены работать с военнослужащими и проверять награды по своим базам. «Проверка подлинности в таком случае была бы проведена быстро», — подытожил Бендер.