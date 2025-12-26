Военный юрист: что грозит «ряженым» за фальшивые награды и как их остановить

«Все, что касается общественной безопасности, то есть данные лица, используя подложные документы на данные награды, и тем более при ношении на груди, на всеобщем обозрении, вводят в заблуждение неопределенный круг лиц, — заявил Бендер. — Это уголовное преступление». Юрист подчеркнул, что любая государственная награда — это не просто значок. «На каждый орден, медаль выдается удостоверение с номером, который регистрируется в системе Министерства обороны. “Поэтому, то что данные лица уехали, это подтверждает данный факт, что это фальсификаты, обычные фальсификаты”, — отметил он, комментируя инцидент с бегством подозреваемых.