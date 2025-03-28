Балканский расклад: может ли Сербия втянуться в войну

Албания, Хорватия и непризнанная Республика Косово подписали оборонное соглашение. Оно подразумевает совместную подготовку военнослужащих, общие учения, обмен разведывательными данными, а также, вероятно, самое главное — противодействие внешним угрозам. Документ подразумевает, что к нему могут быть привлечены и другие страны. Если обратить внимание на карту Европы, то будет понятно, что такой союз несет угрозу для Сербии.
— Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что данный военный союз формируется без консультаций с Белградом при непосредственном участии структуры, не имеющей международной легитимности, которая представляет угрозу для безопасности сербского народа и всего региона, — заявили в Белграде.
Но заявлениями все не ограничилось. Председатель комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил «Известиям», что Сербия готовит аналогичное соглашение с Венгрией и Словакией.
— Сербия сегодня ведет переговоры с Венгрией, чтобы заключить какой-то аналогичный договор о поддержке, сотрудничестве и так далее. И в общем-то, это тоже может быть ответом на эту провокацию, — рассказал Станоевич.
В эту историю может быть втянута и Россия. Не секрет, что Москва и Белград тесно связаны. Например, Сербия так и не ввела санкции, хотя давление на руководство было. Кремль также не раз говорил о теплых отношениях двух стран.
— Отношения России и Сербии носят особый характер, исторические глубокие корни. Я всегда с особой теплотой говорю об этом, потому что на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, сербы были самыми надежными союзниками России, мы это знаем, помним и ценим, — цитирует ТАСС слова президента Владимира Путина, сказанные в марте 2024 года.
Доктор философии, научный сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич призывает обратить внимание не только на уже сложившейся союз, но и на Болгарию. Между Софией и Тираной тоже уже есть военное соглашение, и оно носит антисербский характер. Еще к Балканам подбирается Турция.
— Если Россия ускорит свою победу, то в наших интересах, чтобы она скорее появилась на Дунае, потому что наши враги пытаются использовать последний шанс пока Россия не победила разобраться с сербским вопросом. Нам нужно, чтобы у вас была общая граница с Венгрией. Сербия и Венгрия находятся в условной коалиции, хотя они в НАТО, а мы нет, — пояснил Гайич.
По мнению сербского эксперта, недпустимо при договоре между Россией и США заморозка или корейский сценарий кофликта на Украине. В противном случае Сербия не получит «физическую коммуникацию», то есть защитника.