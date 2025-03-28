Балканский расклад: может ли Сербия втянуться в войну

— Если Россия ускорит свою победу, то в наших интересах, чтобы она скорее появилась на Дунае, потому что наши враги пытаются использовать последний шанс пока Россия не победила разобраться с сербским вопросом. Нам нужно, чтобы у вас была общая граница с Венгрией. Сербия и Венгрия находятся в условной коалиции, хотя они в НАТО, а мы нет, — пояснил Гайич.