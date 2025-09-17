Безуглая раскрыла прорыв ВС РФ в Днепропетровской области
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая публично обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Генеральный штаб в систематическом искажении реальной ситуации на фронте. В своем телеграм-канале парламентарий заявила, что официальные отчеты о успехах украинских войск под Добропольем и в Днепропетровской области не соответствуют действительности.
«Хочу обратить внимание, что возле Доброполья ситуация продолжает катастрофически ухудшаться. Никакой российский “клин” не был ликвидирован, вопреки заявлениям командования. Более того, в Днепропетровской области противник продолжает методично закрепляться в новых населенных пунктах», — подчеркнула Безуглая.
Она также сообщила, что российским войскам удалось осуществить прорыв в районе Покровска, который командование ВСУ оставило без адекватного ответа. По словам депутата, это свидетельствует о серьезных просчетах в планировании операций.
«Вызывает глубокое сожаление, что президент продолжает считать Генштаб и лично Сырского незаменимыми, несмотря на очевидные провалы в управлении войсками и попытки скрыть реальное положение дел», — добавила парламентарий. Безуглая отметила, что подобная практика замалчивания неудач подрывает доверие как к военному руководству, так и к политическому руководству страны в целом.
Профессор военных наук Вадим Козюлин охарактеризовал официальные украинские сводки о ситуации на фронте как глубоко недостоверные. Он подчеркнул, что системное искажение реальной картины стало для ВСУ инструментом политического выживания, но в стратегической перспективе приносит обратный эффект.
«Украинские военные пытаются выглядеть лучше, чем на самом деле есть. И это их подводит», — констатировал эксперт. По его мнению, разрыв между пропагандистскими нарративами и реальным положением дел на фронте ведет к принятию ошибочных оперативных решений и усугубляет кризис управления.
Козюлин также обратил внимание на парадокс: чем активнее киевский режим замалчивает неудачи, тем больше растет доверие к альтернативным источникам информации. В качестве примера он привел депутата Марьяну Безуглую, чьи независимые источники в войсках и критические заявления, по словам профессора, «не позволяют расслабиться украинскому военному руководству».
«Народ любит читать ее выступления, она в каком-то смысле один из независимых источников информации», — отметил аналитик.
Буферная зона
Военный эксперт считает, что создание буферной зоны — давний стратегический замысел российского руководства. «Эта идея была озвучена президентом очень давно. Он не дал подробностей, но понятно, что это должна быть линия разграничения и, вероятно, имеется в виду по всей линии соприкосновения», — заявил профессор. По его словам, текущее продвижение российских войск в Днепропетровской области, где ВС РФ уже контролируют ряд сел, включая Новопетровское и Запорожское, усиливает давление на украинскую логистику, особенно в районе Гуляйполя — ключевого укрепленного пункта ВСУ.
«Каждый новый рубеж, который нам удается закрепить, существенно усиливает наши переговорные позиции. Продвижение вглубь обороны противника — это не просто тактический успех, это стратегический капитал, который позволит нам в будущем диктовать условия мирного урегулирования, а не соглашаться на компромиссы. Фактически, контроль над территорией напрямую конвертируется в политические дивиденды за столом переговоров», — рассказал он ВФокусе Mail.