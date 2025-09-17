Популярные темы
Военный эксперт: Днепропетровск вернется в Россию, к чему приведет замалчивание прорыва ВС РФ на Украине

Продвижение ВС РФ в Днепропетровской области спровоцировало оперативный кризис в Генштабе ВСУ, где всячески пытаются скрыть масштабы российского прорыва. Почему украинское командование замалчивает потерю стратегически важных территорий, ВФокусе Mail рассказал профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Безуглая раскрыла прорыв ВС РФ в Днепропетровской области

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая публично обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Генеральный штаб в систематическом искажении реальной ситуации на фронте. В своем телеграм-канале парламентарий заявила, что официальные отчеты о успехах украинских войск под Добропольем и в Днепропетровской области не соответствуют действительности.

«Хочу обратить внимание, что возле Доброполья ситуация продолжает катастрофически ухудшаться. Никакой российский “клин” не был ликвидирован, вопреки заявлениям командования. Более того, в Днепропетровской области противник продолжает методично закрепляться в новых населенных пунктах», — подчеркнула Безуглая.

Она также сообщила, что российским войскам удалось осуществить прорыв в районе Покровска, который командование ВСУ оставило без адекватного ответа. По словам депутата, это свидетельствует о серьезных просчетах в планировании операций.

«Вызывает глубокое сожаление, что президент продолжает считать Генштаб и лично Сырского незаменимыми, несмотря на очевидные провалы в управлении войсками и попытки скрыть реальное положение дел», — добавила парламентарий. Безуглая отметила, что подобная практика замалчивания неудач подрывает доверие как к военному руководству, так и к политическому руководству страны в целом.

Профессор военных наук Вадим Козюлин охарактеризовал официальные украинские сводки о ситуации на фронте как глубоко недостоверные. Он подчеркнул, что системное искажение реальной картины стало для ВСУ инструментом политического выживания, но в стратегической перспективе приносит обратный эффект.

«Украинские военные пытаются выглядеть лучше, чем на самом деле есть. И это их подводит», — констатировал эксперт. По его мнению, разрыв между пропагандистскими нарративами и реальным положением дел на фронте ведет к принятию ошибочных оперативных решений и усугубляет кризис управления.

Козюлин также обратил внимание на парадокс: чем активнее киевский режим замалчивает неудачи, тем больше растет доверие к альтернативным источникам информации. В качестве примера он привел депутата Марьяну Безуглую, чьи независимые источники в войсках и критические заявления, по словам профессора, «не позволяют расслабиться украинскому военному руководству».

«Народ любит читать ее выступления, она в каком-то смысле один из независимых источников информации», — отметил аналитик.

Буферная зона

Военный эксперт считает, что создание буферной зоны — давний стратегический замысел российского руководства. «Эта идея была озвучена президентом очень давно. Он не дал подробностей, но понятно, что это должна быть линия разграничения и, вероятно, имеется в виду по всей линии соприкосновения», — заявил профессор. По его словам, текущее продвижение российских войск в Днепропетровской области, где ВС РФ уже контролируют ряд сел, включая Новопетровское и Запорожское, усиливает давление на украинскую логистику, особенно в районе Гуляйполя — ключевого укрепленного пункта ВСУ.

«Каждый новый рубеж, который нам удается закрепить, существенно усиливает наши переговорные позиции. Продвижение вглубь обороны противника — это не просто тактический успех, это стратегический капитал, который позволит нам в будущем диктовать условия мирного урегулирования, а не соглашаться на компромиссы. Фактически, контроль над территорией напрямую конвертируется в политические дивиденды за столом переговоров», — рассказал он ВФокусе Mail.