Военный эксперт: Днепропетровск вернется в Россию, к чему приведет замалчивание прорыва ВС РФ на Украине

Военный эксперт считает, что создание буферной зоны — давний стратегический замысел российского руководства. «Эта идея была озвучена президентом очень давно. Он не дал подробностей, но понятно, что это должна быть линия разграничения и, вероятно, имеется в виду по всей линии соприкосновения», — заявил профессор. По его словам, текущее продвижение российских войск в Днепропетровской области, где ВС РФ уже контролируют ряд сел, включая Новопетровское и Запорожское, усиливает давление на украинскую логистику, особенно в районе Гуляйполя — ключевого укрепленного пункта ВСУ.