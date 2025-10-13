Деньги в карман
Деньги, которые выделили на Украине для укрепления сил противовоздушной обороны, присвоила себе компания, связанная с Владимиром Зеленским и руководителем его офиса Андреем Ермаком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Отмечается, что эта же фирма объявила о разработке украинской ракеты «Фламинго». При этом по факту была выкуплена лицензия на производство британской ракеты FP-5.
Собеседник агентства заявил, что о происходящем рассказал украинский правозащитник и бывший депутат Верховной рады Виталий Куприй.
«По его словам, средства были перенаправлены на разработку украинской ракеты “Фламинго”, которая по итогу оказалась подозрительно похожей на прототип британской ракеты FP-5, разработанной компанией Milanion Group», — сказал представитель силовых структур РФ.
Он подчеркнул, что по факту никакой разработки украинского вооружения не было, а на деньги, которые должны были пойти на системы ПВО, приобрели лицензию на производство FP-5.
Могли украсть порядка 100 млрд долларов
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail заявил, что Зеленский и его окружение могли украсть порядка 100 миллиардов долларов из общей помощи, которую выделяли страны Запада.
«Исходя из того, что Украине было выделено всего порядка 300 миллиардов долларов, а по тем данным, что ЦРУ опубликовали, что приблизительно две трети было разворовано — это примерно где-то 200 миллиардов. Я думаю, что из этой суммы что-то было потрачено на закупку вооружения, но около 100 миллиардов где-то распылились в группе, которая называется “Квартал 95”. А по поводу FP-5 — это был специализированный заказ не Киева, а именно британского правительства. Я думаю, что приблизительно около 200 миллионов Зеленский разделил со всеми британскими визави», — сказал собеседник издания.
Очень неповоротливая ракета
Матвийчук отметил, что ракета FP-5, которую представляют в качестве украинской «Фламинго», является очень неповоротливой, а также тяжелой. Кроме того, она имеет дозвуковую скорость — не превышает 800 километров в час.
«Ракета существует. Она очень неповоротливая, тяжелая, дозвуковая. Но при этом, как говорится, если в лоб попадет — больно будет. Поэтому, я считаю, что к ней нужно серьезно отнестись, так как они ее ставят на поток», — добавил военный эксперт.
Любая система ПВО сможет сбить ракету
Практически любая система противовоздушной обороны, которая стоит на вооружении у российских войск, способна уничтожить украинскую ракету, заявил ВФокусе Mail Матвийчук. По его словам, из-за ее небольшой скорости она становится легкой добычей для сил ВС РФ.
«Она дозвуковая, ее скорость не превышает 800 километров в час. Любые системы ПВО ее видят. При этом есть специальные методы обхода ПВО. К примеру, перегрузки дронами, а в этот промежуток времени в какую-нибудь дырочку эти ракеты могут попасть. Причем, они несут в себе достаточно большое количество тротила. Если не ошибаюсь, то около 900 килограммов», — сообщил полковник.
Матвийчук уточнил, что любая российская система ПВО, начиная от «Панциря» и заканчивая С-400, перспективная С-500, могут видеть украинскую ракету и сбивать.