Военный эксперт: зачем Польша заявляет о якобы российском ударе вглубь Европы

«Это зависит от размера конфликта и его уровня. На первом этапе, для того чтобы как-то сорвать удар противника, это поможет — ослабит его, конечно. А уже в последующем с ударами, которые будут наноситься наземными силами и другими, такая система, конечно, не справится. Однако на этапе до конфликта она играет позитивную роль», — добавил Кнутов.