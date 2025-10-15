Военный эксперт: зачем Польша заявляет о якобы российском ударе вглубь Европы

Бояться российского удара
Европа должна подготовиться к удару России вглубь региона. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает The Independent.
Во время своего выступления в парламенте Великобритании он представил сбитый на Украине беспилотный летательный аппарат и предупредил, что отказаться от создания оборонительных сооружений вроде «стены дронов» на восточном фланге Европы было бы «безответственно».
«Россия, к сожалению, может проникнуть далеко вглубь Европы», — отметил Сикорский.
Надо оправдать большие расходы на оборону
Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов специально для ВФокусе Mail пояснил, что польский министр сказал «полнейшую глупость». Он отметил, что Польша сейчас имеет самый большой военный бюджет среди западных стран, поэтому и делает такие заявления, чтобы как-то оправдать расходы на оборону.
«Это полнейшая глупость. Польша имеет самый высокий военный бюджет — 4,7 процента ВВП. То есть это то, что требовал президент США Дональд Трамп. Ни одна западная страна этого не сделала, кроме Польши. Нужно как-то оправдать такие гигантские расходы, которые пошли не на социальные программы, а на военные нужды. А это оправдывает только гонкой вооружений, запугиванием мирного населения», — сказал собеседник издания.
Кнутов добавил, что Польша сейчас претендует на самую мощную армию среди европейских государств. При этом на соответствующее желание Варшавы «косо смотрит Германия». Это, по словам военного эксперта, является еще одним обоснованием гонки вооружений.
Что такое «стена дронов»
Кнутов в беседе с журналистом издания пояснил, что «стена дронов» — это комплекс защитных мер, который принимается на границе с Россией для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, ракетами и самолетами.
«“Стена дронов” — это комплекс защитных мер, который принимается на границе с Россией. Пока в Прибалтике и Польше, а дальше планируется продлить его до Черного моря. Речь идет о развертывании системы борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами, самолетами и другими летательными аппаратами. Разворачивается спутниковая группировка, радиолокационная система РЭБ, зенитно-ракетный комплекс, зенитная артиллерия, а также система борьбы с дронами, включая сами дроны ПВО», — уточнил собеседник издания.
Поможет лишь на первом этапе конфликта
По словам военного эксперта, подобная «стена дронов» сможет отразить удар только на первом этапе конфликта. При этом в дальнейшем она будет уничтожена.
«Это зависит от размера конфликта и его уровня. На первом этапе, для того чтобы как-то сорвать удар противника, это поможет — ослабит его, конечно. А уже в последующем с ударами, которые будут наноситься наземными силами и другими, такая система, конечно, не справится. Однако на этапе до конфликта она играет позитивную роль», — добавил Кнутов.