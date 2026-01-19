Военный эксперт предрек катастрофу ВСУ к весне

«Сегодня Сырский реально может нанести несколько даже не контрударов, а контратак, возможно, с углублением на два-три километра. После чего ВСУ начнут кричать о достигнутой победе. Вы же помните, чем кончились предыдущие “наступы” — в июне 2023 года на Запорожском направлении и в августе 2024 года в Курской области. А тогда у ВСУ было гораздо больше сил», — отметил эксперт.