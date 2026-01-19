Военный эксперт предрек катастрофу ВСУ к весне

Вооруженные силы планируют в ближайшее время развернуть контрнаступление. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, одной лишь обороной победы не добьешься, поэтому украинские военные будут проводить наступательные операции.
Заявления Сыркого прозвучали на фоне бедственного положения ВСУ на всех участках фронта. В частности, в наступившем году ВС РФ продвинулись в направлении Красного Лимана, где враг несет большие потери.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что в настоящее время наши войска активно развивают наступление на данном направлении. По его словам, отсюда враг перебросил резервные силы под Купянск с целью помешать наступлению российской армии.
«Почему Купянск? Там сегодня разыгрывается карта политического будущего Украины, Евросоюза и самого Зеленского», — рассказал Матвийчук в интервью «МК».
Эксперт добавил, что главком ВСУ получил указание начать контратаку, чтобы тем самым оставаться в текущей политической и информационной повестке.
«В итоге у ВСУ ослабленными оказались такие направления, как Красноармейск, Краматорск, Славянск, Гуляйполе и Красный Лиман. Последний находится практически в полуокружении. Наши войска потихоньку продвигаются вперед, а наши беспилотники, ракеты и артиллерия — полностью контролируют все логистические пути и подходы», — пояснил спикер.
При этом Матвийчук усомнился в том, что украинским силам удастся начать наступление.
«Сегодня Сырский реально может нанести несколько даже не контрударов, а контратак, возможно, с углублением на два-три километра. После чего ВСУ начнут кричать о достигнутой победе. Вы же помните, чем кончились предыдущие “наступы” — в июне 2023 года на Запорожском направлении и в августе 2024 года в Курской области. А тогда у ВСУ было гораздо больше сил», — отметил эксперт.
Сырскому, как сказал спикер, в настоящее время необходима передышка с целью перегруппировки войск, поскольку происходящее на фронте для ВСУ — поражение.
«После того, как мы перемелем его новые резервы, он больше не сможет стабилизировать фронт. Поэтому сегодня он с таким апломбом заявляет о каком-то наступлении. Это информационная “дымовая завеса”», — подчеркнул он.
Матвийчук добавил, что российская армия уже весной может приступить к штурму Славянска и Краматорска.
«Думаю, в течение зимы, в условиях зимней распутицы, мы будем накапливать силы, вести беспокоящие противника действия, создавать группировки потихоньку, продвигаться, пытаться Славянск и Краматорск взять в “клещи”. А по весне, когда всё будет нам благоприятствовать, мы проведём штурм», — заключил эксперт.