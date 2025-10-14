Военный эксперт: получит ли Киев новые установки для Tomahawk

Установка для Tomahawk
Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk. Об этом сообщается на сайте фирмы.
«Американская армия четко и ясно заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки установок», — сказал представитель компании Пэт Уильямс.
На выставке Ассоциации армии США компания Oshkosh Defense покажет три готовых к производству варианта мобильных пусковых установок:
- X-MAV — пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Она может быть оснащена четырьмя Tomahawk;
- M-MAV — имеет передовые навигационные возможности, автоматизированную систему загрузки, а также может дистанционно управляться;
- L-MAV — у установки установлена модульная конструкция, ее также можно использовать для РЭБ и отражения атак беспилотников.
Информационная война
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail заявил, что соответствующую установку представили как раз в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Он считает, что это момент информационной войны.
«Я думаю, что это определенный момент информационной войны. Потому что глава киевского режима будет встречаться с Трампом. Как раз накануне встречи появляется инфоповод и используется определенная игра. Считаю, что это направлено, в том числе и на нас. На самом деле во многом здесь присутствует момент блефа. Но надо готовиться ко всему. Вообще это дорогостоящие изделия, которые США не так уж много и выпускают в год», — сказал собеседник издания.
При этом он отметил, что сейчас, возможно, на Украине появятся ракеты-двойники, которые будут маскироваться под другое вооружение.
«Вполне вероятно, сейчас на Украине могут появиться какие-то ракеты, может быть, двойники, которые маскируются под другие. Как с беспилотниками было. Появляются “Лютые” и прочие, а в действительности это Bayraktar. Так и здесь может быть. Но, конечно, с ухудшенными характеристиками», — добавил военный эксперт.
Новые установки вряд ли передадут Киеву
Дандыкин также сообщил, что новые установки вряд ли попадут в ряды Вооруженных сил Украины, поскольку если они покажут себя плохо на поле боя, то это может поставить под сомнение оружейный бизнес США.
«Tomahawk, скажем так, является очень престижным изделием. Для нового оружия очень важен пиар, в случае проблем на Украине — это негативно скажется на оружейном бизнесе Соединенных Штатов. И так уже многое американское оружие посрамлено нашими бойцам. Несомненно, что это коснется и этих ракет. А эту установку еще нужно испытать. Но, как правило, США не поставляют самое новое свое вооружение. Они отправляют в основном то, что застоялось на складах», — заявил Дандыкин. При этом эксперт не исключает тайных испытаний установок на Украине.
Украина — полигон для тестирования оружия
Военный эксперт отметил, что Украину можно считать полем для тестирования вооружения. По его словам, любые боевые действия гораздо лучше показывают эффективность того или иного оружия, чем различные испытания на полигонах.
«Во время любых боевых действий какие-то образцы тестируются для модернизации. То же американское вооружение проходило испытание под пристальным присмотром экспертов и советников из США, чтобы не дай Бог они не попали к нам. Поэтому ничто не заменит боевые условия, никакие испытательные полигоны, потому что в реальном бою, конечно, испытывается все быстрее и эффективнее», — резюмировал собеседник издания.