Военный эксперт: получит ли Киев новые установки для Tomahawk

«Я думаю, что это определенный момент информационной войны. Потому что глава киевского режима будет встречаться с Трампом. Как раз накануне встречи появляется инфоповод и используется определенная игра. Считаю, что это направлено, в том числе и на нас. На самом деле во многом здесь присутствует момент блефа. Но надо готовиться ко всему. Вообще это дорогостоящие изделия, которые США не так уж много и выпускают в год», — сказал собеседник издания.