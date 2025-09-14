Военный эксперт объяснил, зачем Киев набирает женщин в ВСУ

«Потому что им нужно, так или иначе, больше 100 тысяч, как считает (главком ВСУ Александр) Сырский, набрать в ближайшее время, чтобы как-то сдерживать угрозы на основных направлениях. Вот сейчас продвижение идёт наших войск в Днепропетровской области, и это происходит на границе с Запорожской областью. И с этим продвижением у ВСУ связано опасение, что мы можем в тыл выйти к группировке противника уже в Запорожской области. И все это нужно, чтобы затыкать эти дыры. Я считаю, что поможет это не шибко, но будут они по этой дороге идти», — считает спикер.