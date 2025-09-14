Военный эксперт объяснил, зачем Киев набирает женщин в ВСУ

Молодые украинки в возрасте от 18 до 24 лет впервые заключили с ВСУ контракты, рассчитанные на военнослужащих данной возрастной категории. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу украинского Генштаба.
При этом, точное количество заключивших контракты девушек не разглашается. Уточняется лишь то, что все они подписали контракт с 92-й отдельной штурмовой бригадой, где они будут выполнять функции операторов БПЛА.
Решение призывать в ВСУ женщин обсуждалось в Киеве ранее. В частности, командир украинского батальона «Днепр 1» Юрий Береза предлагал мобилизовывать украинок с 18 лет.
«Мобилизация с 18 лет и девушек, и парней — это вопрос выживания нашего государства, абсолютная мобилизация всех… Кто сбежал за границу, не имеет права ни на какие государственные должности, не имеет права на бизнес, не имеет права на все блага, которые позволяют гражданам Украины быть гражданами Украины», — утверждал Береза.
О том, с какой целью киевский режим привлекает в свои ряды все больше женщин, специально для ВФокусе Mail рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Призыв женщин практиковался и практикуется, просто сейчас, наверное, это будет более развернутая кампания. Это связано с нехваткой людей, все, что можно взять, они уже взяли. И здесь они будут привлекать женщин различными способами. И сейчас уже не секрет, что женщины появляются и в минометных расчетах, и на других боевых должностях, не только в качестве санитарок или связисток.
Также эксперт не исключает, что такое решение киевского режима может быть прелюдией к проведению всеобщей мобилизации.
«Потому что им нужно, так или иначе, больше 100 тысяч, как считает (главком ВСУ Александр) Сырский, набрать в ближайшее время, чтобы как-то сдерживать угрозы на основных направлениях. Вот сейчас продвижение идёт наших войск в Днепропетровской области, и это происходит на границе с Запорожской областью. И с этим продвижением у ВСУ связано опасение, что мы можем в тыл выйти к группировке противника уже в Запорожской области. И все это нужно, чтобы затыкать эти дыры. Я считаю, что поможет это не шибко, но будут они по этой дороге идти», — считает спикер.
По мнению Дандыкина, упор в привлечении женской половины украинского населения к службе может быть сделан на отдельных категориях.
«Они будут делать упор, прежде всего, на тех женщинах, которые мужей потеряли, и привлекать на фронт “черных вдов”», — заключил он.