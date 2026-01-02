Военный эксперт: что означают слова Туска о захвате Балтийского моря

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал гражданам страны завоевать Балтийское море. Соответствующее заявление он сделал во время новогоднего обращения.
«Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей, польской Балтики», — сказал польский политик.
Туск добавил, что польское руководство в этом году ускорит процесс создания «самой сильной» армии в Европе. Ранее власти республики озвучивали планы увеличить численность национальной армии до 300 тысяч человек. Сейчас ВС Польши насчитывают до 200 тысяч.
Военный эксперт Василий Дандыкин назвал заявления Туска о захвате Балтики «несбыточной мечтой».
«Конечно, амбиции у поляков зашкаливают, как всегда это было. Это и губило Польшу на протяжении всей истории. Все их походы на Россию заканчивались разделами Польши. Сейчас они надеются, что им поможет НАТО, в частности Германия, хотя с Германией у них достаточно непростые отношения. Рассчитывают, что помогут и другие страны. Это несбыточная мечта у них такая — Польша от моря до моря. По всей видимости, данное заявление прозвучало после обильного застолья», — сказал Дандыкин.
Он напомнил, что территории Восточной Пруссии, которые ныне входят в состав Польши, были подарены ей нашей страной. Соответственно, претендовать на Калининградскую область поляки не имеют никакого права.
«Напомню, что территория, которую они получили в Восточной Пруссии и не только, — это все подарки Советского Союза в лице товарища Сталина. Они с приобретением вышли из войны, хотя потерпели поражение», — сказал эксперт.