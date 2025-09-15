Военный эксперт: чем ответит Россия на силовой контроль неба и моря со стороны НАТО

Последнее предупреждение
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «провокационной» идею создания бесполетной зоны над Украиной, которую давно продвигает Киев и накануне поддержал польский министр Радослав Сикорский.
Как отметил военный эксперт, руководитель Центра военно-политических исследований РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, это заявление носит официальный характер и является не просто риторикой, а «взвешенной и продуманной позицией, призванной донести до западных лидеров всю серьезность рисков цепной эскалации». По словам эксперта, конечное решение о характере и масштабе ответных мер будет приниматься верховным командованием России.
Дмитрий Медведев считает, что такие действия спровоцируют прямой конфликт между Россией и НАТО, и Москва готова к «адекватной и вполне конкретной» реакции, как ранее заявлял МИД РФ в ответ на аналогичные планы Польши.
Предложение Сикорского
Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung 14 сентября предложил НАТО и ЕС рассмотреть создание бесполетной зоны над Украиной, напомнив, что идея обсуждалась еще год назад.
«Технически мы были бы в состоянии это сделать, но это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками. <…> Если Украина попросит нас сбивать дроны над своей территорией, это будет для нас выгодно. Если вы спрашиваете мое личное мнение, то я считаю, что нам следует это обдумать», — заявил он.
Сикорский связал это с недавним инцидентом, когда российские БПЛА якобы нарушили польское пространство, и призвал перенимать опыт Украины в борьбе с беспилотниками: «Украина далеко впереди нас в защите от дронов — не мы их учим, а они нас», — добавил он.
Кроме того, он предложил создать зону контроля в Северном море против «теневого флота» РФ, чтобы предотвратить экологическую катастрофу от устаревших танкеров. МИД России отверг такие инициативы, предупредив, что вмешательство в судоходство в Балтике «ни к чему хорошему не приведет».
Риски глобальной эскалации
Военный эксперт Андрей Кошкин считает, что эти инициативы несут в себе катастрофические риски, выходящие далеко за рамки локального конфликта.
«Создание бесполетной зоны силами НАТО — это не технический вопрос, а откровенный акт агрессии против России, — заявил эксперт. — Любая попытка сбить российский летательный аппарат, будь то самолет или беспилотник, будет расценена Кремлем как начало прямого вооруженного столкновения с альянсом. Цепь эскалации в таком случае станет необратимой и приведет к непредсказуемым, возможно, даже глобальным последствиям, о которых зарубежные политики даже не задумываются».
Кошкин также провел параллель между инициативой по бесполетной зоне и планами по контролю над судоходством, отметив их общую природу: «Под предлогом решения гипотетических проблем — будь то безопасность неба или экология моря — Запад пытается установить силовой контроль над ключевыми пространствами, которые Россия считает зоной своих жизненно важных интересов. Это часть общей стратегии сдерживания и удушения, которая лишь подталкивает мир к краю пропасти. Любые попытки перекрыть России выход в мировые воды, особенно под надуманными предлогами, будут расценены так же серьезно, как и атаки на наши воздушные границы».