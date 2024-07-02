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Военные лошади сбежали от конюхов в Лондоне

Несколько военных лошадей во второй раз сбежала от конюхов и совершила променад по британской столице.

Лошади из конного полка Домашней кавалерии сбежали от своих конюхов во время учений в понедельник утром, 1 июля. Передовая лошадь испугалась проезжавшего автобуса и вырвалась вперед, ее примеру последовали и другие.

Официальные представители сообщили, что лошади были быстро задержаны военнослужащими армии и столичной полиции и возвращены в казармы в Гайд-парке. Одной из лошадей оказали медицинскую помощь в связи с незначительной травмой.

С учетом того, что это уже второй подобный инцидент за последние три месяца, Министерство обороны заявило, что ни одна из лошадей, участвовавших в последнем инциденте, не была причастна к предыдущему побегу.

Тем временем дикие лошади начали возвращаться в Казахстанские степи после двухвекового отсутствия.

Кристина Корчанова