Военные лошади сбежали от конюхов в Лондоне

Лошади из конного полка Домашней кавалерии сбежали от своих конюхов во время учений в понедельник утром, 1 июля. Передовая лошадь испугалась проезжавшего автобуса и вырвалась вперед, ее примеру последовали и другие.
Официальные представители сообщили, что лошади были быстро задержаны военнослужащими армии и столичной полиции и возвращены в казармы в Гайд-парке. Одной из лошадей оказали медицинскую помощь в связи с незначительной травмой.
С учетом того, что это уже второй подобный инцидент за последние три месяца, Министерство обороны заявило, что ни одна из лошадей, участвовавших в последнем инциденте, не была причастна к предыдущему побегу.
Тем временем дикие лошади начали возвращаться в Казахстанские степи после двухвекового отсутствия.
Кристина Корчанова