Колумбия провела бомбардировки рядом с границей Венесуэлы

«Военные Колумбии провели бомбардировки рядом с границей Венесуэлы, девять повстанцев (группировки, промышляющей наркоторговлей — ред.) погибли», — сообщил Франс Пресс неназванный источник из министерства обороны страны, не уточняя, к какой группировке принадлежали погибшие.
По данным агентства, операция военных была проведена в департаменте Араука Колумбии. Она проводилась в рамках борьбы президента страны Густаво Петро с торговцами наркотиками.
Франс Пресс напоминает, что на этой неделе колумбийские военные нанесли авиаудары в регионе Амазонки, в результате которых погибли 19 членов диссидентской отколовшейся от Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) группировки.
Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC), которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После «демобилизации» 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более пяти тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.