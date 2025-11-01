Военные эксперты объяснили, для чего Трамп выводит войска из Европы

Напомним, ранее США уведомили союзников по НАТО о сокращении своих войск в Европе. В частности, они предупредили Румынию о сокращении своего воинского контингента в стране примерно на 700 человек. Кроме того, США хотят сократить военный контингент в трёх странах Восточной Европы. Согласно планам, к середине декабря сокращения последуют в Болгарии, Венгрии и Словакии.