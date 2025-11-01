Популярные темы
Военные эксперты объяснили, для чего Трамп выводит войска из Европы

США проводят передислокацию войск из ряда европейских стран, приоритетно выводя контингенты из государств, граничащих с Украиной или имеющих выход к Чёрному морю. Как пояснил военный обозреватель Виктор Литовкин, это объясняется сравнительно небольшим количеством американских сил в этих регионах, основные военные мощности сосредоточены в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции, где также размещён тактический ядерный арсенал.

Источник: Reuters

В Вашингтоне понимают, что Москва не угрожает странам, откуда выводятся войска, поэтому проводят стратегическое перераспределение ресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая. При этом США могут усилить присутствие в приграничных с Россией территориях — Финляндии и Норвегии, где создана соответствующая инфраструктура.

Однако военный эксперт Евгений Михайлов предложил альтернативную трактовку, связав планы Дональда Трампа по выводу войск с нарастающими противоречиями внутри ЕС. По его оценке, страны Восточной Европы, вступившие в Евросоюз после распада Варшавского договора, демонстрируют растущую самостоятельность, одновременно сокращая финансирование американского военного присутствия.

«В любом случае нужно понимать, что для Трампа сейчас ближе тихоокеанское направление и Латинская Америка, которые становятся наиболее важными и проблематичными для сохранения гегемонии, чем Европейский союз», — подчеркнул он в беседе с «Царьградом».

Напомним, ранее США уведомили союзников по НАТО о сокращении своих войск в Европе. В частности, они предупредили Румынию о сокращении своего воинского контингента в стране примерно на 700 человек. Кроме того, США хотят сократить военный контингент в трёх странах Восточной Европы. Согласно планам, к середине декабря сокращения последуют в Болгарии, Венгрии и Словакии.

