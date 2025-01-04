Военное письмо и «Олимпиада»: интересные факты об азбуке Брайля

4 января 1809 года в небольшом французском городке Кувре в семье сапожника и шорника родился Луи Брайль. И спустя три года после рождения с мальчиком произошел несчастный случай: он поранил глаза шорным ножом. Развилось воспаление, в результате чего ребенок ослеп.
Когда Луи исполнилось десять лет, родители отдали его в Парижскую школу для слепых детей. Уже тогда в учреждении были книги с рельефно-линейным шрифтом, но их не хватало, поэтому ученики в основном воспринимали информацию на слух.
В школе Брайль познакомился с «ночным шрифтом», разработанным артиллерийским офицером Шарлем Барбье для военных целей. Это был способ кодировки сообщений, которые можно было читать даже в темноте. Они писались через прокалывание отверстий на картоне, а читались — через прикосновение пальцев рук к картону.
Однако у существующей системы были недостатки: там не было знаков препинания, заглавных букв и так далее.
В честь дня рождения изобретателя рассказываем, что такое алфавит Брайля, а также интересные факты о нем.
Что такое азбука Брайля?
Для изображения букв в шрифте Брайля используются шесть точек, расположенные в два столбца. Различные сочетания выпуклых точек и пустот соответствуют разным символам — буквам, цифрам и даже музыкальным, математическим и научным обозначениям.
Используют шрифт незрячие и слабовидящие люди для чтения книг или периодических изданий.
Интересные факты о системе Брайля
Непринятый шрифт
Хотя шрифт был разработан в 1824 году, Брайль представил его лишь в 1829. Тогда рельефную азбуку отправили на рассмотрение специалистов. Но ее не приняли, так как шрифт был неудобен для зрячих преподавателей.
Только в 1837 году по настоянию слепых и слабовидящих людей специалисты вернулись к рассмотрению нового вида письма.
Идею опробовали в Королевском институте для слепых детей. Интересно, что ученикам понравился шрифт, и вскоре они научились читать и начали быстро записывать лекции с его помощью.
Справа налево
При письме шрифтом Брайля точки прокалываются с оборотной стороны листа справа налево. То есть каждый символ прописывается в отзеркаленном виде. Например, если буква «А» по Брайлю выглядит в виде одной точки в левом углу ячейки, то при написании эту точку нужно выдавить в правом углу.
Затем страница переворачивается, и текст читается так, как мы привыкли, — слева направо.
Шрифт Брайля не является языком
Это тактильный алфавит, применяемый для записи почти на каждом языке. Шрифт Брайля используется в английском, китайском, испанском, арабском, латышском и многих других языках.
Первая книга
Первой книгой, напечатанной по системе Брайля, была «История Франции» (1837). В России книгопечатание шрифтом Брайля началось с издания в 1885 году сборника статей для детского чтения.
Электронное устройство для шрифта Брайля
В конце XIX века в США была создана первая пишущая машинка, предназначенная для работы со шрифтом Брайля. Это изобретение получило дальнейшее развитие в XX веке, и к его середине появились первые принтеры, способные печатать шрифтом Брайля.
К концу XX века шрифт Брайля стал использоваться и в компьютерной технике. Для этого было разработано устройство под названием Дисплей Брайля, которое позволяло выводить текстовую информацию шрифтом Брайля.
Со временем азбука Брайля была адаптирована для использования на многих языках мира.
«Олимпиада» Брайля
При поддержке института Брайля, который базируется в Лос-Анджелесе, ежегодно проводится мероприятие под названием «Braille Challenge». В нем участвуют более 1400 студентов из США и Канады, которые проверяют свои способности в чтении шрифта Брайля, правописании, и так далее. Победители в разных возрастных группах получают денежные призы.