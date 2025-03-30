Военная математика Великой Отечественной войны: почему победил СССР и как повторяются события

— К великому счастью для США и Великобритании в истории нет сослагательного наклонения, и его и не появилось только потому, что вермахт втянулся в борьбу на истощение на советского-германском фронте. Уже к лету 1942 года произошла качественная потеря боеспособности в германской пехоте. Поворотом для гитлеровских танковых войск стала Курская битва. То есть, еще за год до открытия Второго фронта, германская военная машина прошла точку невозврата в плане своей качественной деградации, — напомнил Филипп Трунов.