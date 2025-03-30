Военная математика Великой Отечественной войны: почему победил СССР и как повторяются события

Дерадикализация мира после советского разгрома нацизма
25 марта в ИНИОН РАН состоялась международная конференция, посвященная «Значению Великой Победы для формирования нового миропорядка». Как признаются организаторы, дата выбрана неслучайно — 26 марта 1944 года, на 1009-й день Великой Отечественной войны, советские войска впервые вышли на один из участков государственной границы СССР, начав непосредственное освобождение народов зарубежных стран Европы от германского нацизма.
В мероприятии приняли участие специалисты по современной мировой политике, истории, международным отношениям: академик РАРАН, президент Ассоциации историков Второй мировой войны Владимир Золотарев; доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Андрей Сидоров; руководитель Центра итальянских исследований Елена Алексеенкова, профессор Академии военных наук Павел Шамаров; доктор философии, профессор Университета Дакки Саймонс Грег; профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, член Совета Ассоциации российских дипломатов Владимир Пряхин; доктор философских наук Елена Гребенщикова, доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло, ведущий научный сотрудник отдела Европы и Америки ИНИОН РАН Филипп Трунов. Ключевыми темами стали актуальные стратегические уроки Великой Отечественной войны, опыт борьбы с дезинформацией.
Участники конференции подробно обсудили международно-политические итоги и уроки Великой Отечественной войны, подробно остановились на тех дипломатических и военных практиках, которые востребованы в условиях современности. В рамках одной из секций был рассмотрен фактор исторической ответственности в политике стран, которые во Вторую мировую войну входили в блок агрессоров — прежде всего, Германии и Италии, а также Румынии.
Еще одна секция была посвящена осмыслению роли Великой Отечественной войны как осевого элемента самосознания граждан России, а также возможностям, трудностям и перспективам сохранения в мире памяти о решающей роли СССР в разгроме нацизма.
Сегодня мир находится на грани вступления в Третью Мировую войну, так как действие прежних сдерживающих договоренностей, возникших по итогам Второй Мировой нивелированы. Рост запроса на дерадикализацию, то есть разгром и дискредитацию идеологии терроризма и неонацизма крайне актуален, подчеркнул модератор конференции кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН отдела Европы и Америки Филипп Трунов.
Он напомнил, что важнейшим примером является Великая Отечественная война советского народа 1941−1945 годов, по итогам которой возник весьма справедливый Ялтинско-Потсдамский миропорядок.
— А сегодня роль «щита» в борьбе с ультрарадикальными силами принимает Россия — своим вкладом в борьбу с международным терроризмом и проведением специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, — сказал Трунов.
Военная математика
Мероприятие запомнилось интересными выводами геополитических итогов Великой Отечественной войны. О спасении Европы от тотального нацизма рассказал в рамках своего выступления Филипп Трунов. Он произвел математические военные подсчеты, напомнив, что Красная Армия и советский народ спасли «англо-саксонские державы от ударов нацистской Германии».
— На советско-германском фронте, в результате действий Красной Армии немецкие войска потеряли 73% личного состава, 74% артиллерийских орудий, 75% танковых и штурмовых установок и свыше 75% самолетов. Объективный анализ военного потенциала Великобритании в начале 41-го года, показывает, что Лондон при всем желании не смог бы выдержать мощных ударов вермахта, если бы они переправились на Британские острова", — сказал Трунов.
По его словам, если бы Британские острова были бы оккупированы, то состоялся бы разгром огромной Британской колониальной империи. В этом случае США при всей своей мощи оказались бы фактически один на один с нацистской Германией и с милитаристской Японией, причем последние получили бы возможность согласовывать свои действия против Америки.
Эксперт упомянул фактор мощной «пятой колоны» Соединенных Штатов Америки, которая состояла из бизнес-кругов, куда входили выходцы из числа немцев в прошлых поколениях, ориентированные на союз с Адольфом Гитлером. Аналогично дела обстояли и в среде элит Латинской Америки.
— К великому счастью для США и Великобритании в истории нет сослагательного наклонения, и его и не появилось только потому, что вермахт втянулся в борьбу на истощение на советского-германском фронте. Уже к лету 1942 года произошла качественная потеря боеспособности в германской пехоте. Поворотом для гитлеровских танковых войск стала Курская битва. То есть, еще за год до открытия Второго фронта, германская военная машина прошла точку невозврата в плане своей качественной деградации, — напомнил Филипп Трунов.
То есть Советский Союз позволил Великобритании и США спокойно подготовиться, по сути, ко второму заходу к войне с нацистской Германией. Эти страны не узнали ничего об ужасах гитлеровской оккупации на своих территориях. Ни Нью-Йорк, ни Бирмингем даже не представляют, что такое Ленинградская блокада в течение 872 дней.
В то время, как в СССР осенью 1941 года бригады морской пехоты под Ленинградом и противотанковые артиллерийские полки под Москвой формировались за два-три дня. Часто командиры узнавали своих подчиненных в пути. В среднем в 1941—1942 годах Советский Союз тратил примерно до трех месяцев на подготовку одной дивизии, привел данные выступающий. Он также произвел подсчеты количества дивизий со стороны Союза и Гитлеровской Германии, брошенных в бои.
Что касается Азии, то советская операция «Уран» по окружению сталинградской группировки вермахта, в котле которой оказались 300 тыс. немецких военнослужащих, предупредила втягивание во Вторую Мировую Турции. Советский Союз спас и народы Среднего и Ближнего Востока от ужасов войны с Гитлером.
Проводя параллели с настоящим, Олег Трунов, полагает, что сегодня Россия вступила «в самый сложный во многом этап борьбы с Украиной, когда уже очень многое сделано, но качественная точка невозврата не пройдена, а сил уже осталось не так много». И важно довести все до логического завершения.
Россия должна прийти к еще одной долгосрочной цели — сохранить управляемость со своей стороны конфронтации Запада в целом и в итоге выиграть в этой конфронтации, чтобы действительно обеспечить переход в справедливому миропорядку, вернуться к той философии мира, в основе которой находилась Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, появившаяся по итогам Второй мировой войны, отметил эксперт.
Расплатой за Великую Победу в войне для СССР стали ужасные демографические потери, уничтожение нашего генофонда, которые продолжают негативно влиять на страну и сейчас.
Главный бенефициар Второй Мировой войны
— Наше Отечество до сих пор живёт на процентах капитала Великой Победы. Не случайно глава США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании напоминал о победе России над Наполеоном и Гитлером, как аргументе в пользу невозможности Киева победить Москву, — напомнил кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Андрей Сидоров.
Сидоров отметил про попытки ряда стран «размыть» значение и итог победы в исторической памяти Запада, чтобы продемонстрировать, что за освобождение от нацизма Европы Россия не важна. Он подчеркнул, что наиболее значимым итогом войны стало превращение США в сверхдержаву, ибо именно это государство оказалось главным бенефициаром войны. Об этом говорят цифры — в 1945 году ВВП США составлял более 50% от мирового, 2,3 мировой торговли и 8% золотого запаса. США обрели гигантскую мощь, почти с ноля создав огромную военную империю, первыми испытали атомную бомбу. В мировой политике появился ядерный фактор.
Профессор Сидоров отметил, что превращение США по итогам Второй мировой, из обычного национального государства в либерал-глобалистскую империю, стремящуюся к контролю над миром, послужило отсчетом для начала Холодной войны, значительно раньше, чем это заметил Уинстон Черчилль.
— В ситуации, когда единственным препятствием на пути к мировому доминированию США оказался Советский Союз, тоже качественно усилившийся по итогу войны, сердцевиной новой американской стратегии стала задача его разгрома с помощью всех средств и инструментов, кроме лобового военного столкновения, — заявил Сидоров.
В ходе секции «Уроки информационной борьбы и исторической памяти о Войне как основе самосознания в России», которую вел профессор МГУ, основатель уникальной программы «Информационные и гибридные войны» Андрей Манойло доктор философии, профессор Университета Дакки Грег Саймонс отметил, что операция «Скрепка» (Paperclip) в результате которой американская разведка тайно вывезла ученых Третьего Рейха в США и Канаду, теперь разрушает сами Соединенные Штаты Америки.
Говоря о попытке подорвать Россию руками Украины, Грег напомнил, что Москва — не единственный противник США. Та же участь ждет, по его мнению, Тегеран и Пекин в будущем.
И эти планы не зависят ни от одной от администраций Белого дома, это долгосрочная стратегия, на которую не влияют смены американских президентов.