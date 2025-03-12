Военная кафедра (ВУЦ) в 2025 году: как поступить и что ждет абитуриента

В материале подробно рассматривается, что включает в себя ВУЦ в 2025 году и какие преимущества он дает студенту. Вы узнаете, в чем его отличие от военной кафедры, как туда поступить и какие этапы обучения предстоит пройти. Подскажем, где узнать полный список университетов с возможностью получить военную профессию, какие звания присваиваются после окончания военно-учебного центра и что нужно сделать, чтобы получить военный билет. Также вы найдете список плюсов и минусов обучения в ВУЦ и краткое резюме всего, что нужно о нем знать.
Что такое военная кафедра и что она дает
Согласно Указу Президента РФ от 26.01.2019 № 18 военные кафедры стали военно-учебными центрами (1). Старое название используют по привычке, отсюда время от времени и возникает путаница в понятиях.
ВУЦ — это структура, которая в данный момент подчиняется Минобрнауки России, но готовит кадры для Минобороны России. Молодой человек посещает занятия 1—2 раза в неделю по 8—10 часов на протяжении 1,5—3 лет. Большая часть времени уделяется теории военного дела, еще 1—2 часа — практике.
По окончании ВУЦ студент получает военно-учетную специальность (ВУС). Далее есть два пути: пойти служить по контракту или уйти в запас в полученном звании. Если учащийся проходил обучение по кадровой программе, он обязан отслужить по контракту 3 года, или ему придется возвращать больше полумиллиона рублей за обучение.
Кто может поступить в ВУЦ?
На программы кадровой подготовки могут поступить школьники, окончившие 11-й класс и сдавшие ЕГЭ. Когда студент выпускается, он имеет полноценное военное образование. Желающие поступить должны быть младше 24 лет.
Студенты университетов, желающие стать военными запаса, могут поступить в ВУЦ не раньше 2-го курса бакалавриата. К поступлению магистрантов и аспирантов каждая кафедра предъявляет свои требования: уточните это в ВУЦ вашего университета. Получение ВУС совмещается с основной деятельностью в вузе и считается вторым образованием. Принимаются желающие, не достигшие 30 лет.
Как поступить в военно-учебный центр
Для поступления в военно-учебный центр (2) необходимо собрать список документов, пройти медицинскую комиссию и психологический отбор, а также сдать нормативы по физической подготовке. Обучаться в ВУЦ не могут:
- кандидаты с категорией здоровья ниже Б-4 (зависит от университета, где-то берут только не ниже Б-2);
- студенты, имеющие долги по учебе за первый или второй семестр первого курса;
- граждане, совершившие административные правонарушения;
- граждане, в отношении которых ведется дознание, предварительное следствие или уголовное дело, переданное в суд;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Программа подготовки запаса
Отбор будущих военных запаса проводится в несколько этапов, включающих в себя медкомиссию (с учетом психологического обследования), сдачу нормативов физической подготовки и оценку успеваемости кандидата. По окончании ВУЦ выпускник получает одно из воинских званий:
Отбор абитуриентов проводится в конкурсном порядке, сроки которого устанавливает вуз. Чтобы принять участие, нужно подать заявление. Первый этап отбора для начинающих обучаться в сентябре проходит в период с апреля по июнь. Для тех, кто начинает обучаться с февраля, эти сроки сдвигаются с октября по декабрь. В это время студенты проходят медкомиссию. Далее идет конкурсный отбор, который состоит из:
- физической подготовки: бег на 1 км, бег на 100 м, подтягивания, отжимания (редко). Девушки, поступающие в ВУЦ, сдают нормативы наравне с парнями (3);
- проверка успеваемости: не должно быть долгов. В некоторые ВУЦ не берут с тройками по предметам.
По итогам второго этапа комиссия ВУЦ передает рекомендательные списки студентов в высшие инстанции. Количество мест на одну ВУС регулирует Минобороны России, в свободном доступе этих данных нет.
Правом преимущественного зачисления могут воспользоваться:
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без родительского попечения;
- граждане, прошедшие срочную службу;
- члены семей военнослужащих.
Списки допущенных к обучению определяются приказом ректора. Когда документ поступит в ВУЦ, с каждым поступившим студентом заключают договор образца приложения № 7 (4).
Программа подготовки кадровых офицеров
Студент, поступающий на кадровую программу, обучается от 4 до 5 лет, после чего подписывает контракт на 3 года с МО либо возвращает потраченные на его обучение средства, не получает военного билета, а значит, отправляется проходить срочную службу.
Чтобы поступить на программу кадровой подготовки, лицам, не достигшим 24 лет, до 30 апреля 2025 года включительно надо подать в местные военкоматы заявления о желании обучаться в ВУЦ. К заявлению требуется отправить следующие документы:
- ксерокопию свидетельства о рождении;
- фото формата 4,5×6 на белом фоне — 3 шт.;
- ксерокопию паспорта;
- характеристику с места учебы;
- справку из наркодиспансера;
- справку из психдиспансера;
- справку об отсутствии ВИЧ и СПИД;
- справку об отсутствии других заболеваний;
- автобиографию;
- диплом о СПО, школьный аттестат.
После отправки документов начинается предварительный отбор, где абитуриенты проходят медкомиссию, в которую включена профессиональная проверка психического здоровья. Если с человеком все в порядке, военкомат собирает личное дело и отправляет его в выбранный ВУЦ.
Следующим этапом становится сдача ЕГЭ. Не сдавать его могут абитуриенты с СПО, окончившие 11-й класс, чьи результаты еще актуальны для поступления. О возможностях замены ЕГЭ другими формами аттестации лучше уточнить в военкомате или на месте, в ВУЦ. После сдачи экзамена абитуриенты сдают нормативы по физической подготовке, для кадровых офицеров они отличаются в зависимости от специальности.
Когда будущий студент успешно сдал все экзамены, ему понадобится собрать еще один пакет документов, только теперь для ВУЦ. В список входят:
- паспорт и его ксерокопии (от 1 до 3 шт.);
- приписное свидетельство или военный билет;
- оригиналы документов об образовании.
С прошедшими все проверки и испытания заключают договоры:
- согласие на целевое обучение. Оно будет подтверждать, что абитуриент проходил отбор на особых условиях, среди равных себе;
- об учебе в ВУЦ формы № 3 (5), подтверждающий, что после окончания учебного заведения студент обязан подписать контракт на 3 года.
Как проходит обучение в ВУЦ
Чтобы подробно ознакомиться с учебными планами и расписанием занятий, следует посетить сайт ВУЦ, куда вы планируете поступать. Обычно дисциплины в военно-учебном центре делятся на три вида:
- дисциплины ВУС. Например, для переводчиков это «практический курс военного перевода»;
- тактические дисциплины. Например, «Тактико-специальная подготовка» и «Огневая подготовка»;
- общевоенные. Например, «Строевая подготовка» и «Военно-политическая работа».
По каждой теоретической дисциплине также предусмотрены часы практики в виде полевых сборов или тематических военных игр.
Программы подготовки отличаются нагрузкой. Если у запаса это около 450—500 часов, то у кадровиков от 1800 до 2000 часов. Обычный день любой из программ длится около 10—11 часов. Из них 6,5—7 часов — теоретические занятия (не больше 4 занятий в день по 1,5 часа + перерывы), 3 часа — самоподготовка.
Финалом обучения становятся военные сборы, где студенты кадровых программ проводят 45 дней (15 дней сами сборы + 30 дней — стажировка), а студенты программ запаса — от 30 до 60 дней, где 30 дней — только сборы, без стажировок, либо 30 дней сборы, 30 — стажировка. По итогам военных сборов обучающиеся сдают экзамены, в которые включены вопросы теоретической и практической части.
В каких гражданских вузах есть ВУЦ
Актуальный список военно-учебных центров России регулируется Распоряжением Правительства РФ от 13.03.2019 № 427 «О создании военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования» (6). Ниже приведен список всех московских учебных учреждений с ВУЦ:
- РПА Минюста России (Всероссийский государственный университет);
- ГУЗ (Государственный университет землеустройства);
- МИРЭА (Российский технологический университет);
- Московская академия СК РФ (Следственного комитета России);
- МАИ (Московский авиационный институт);
- МАДИ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет);
- МГИМО МИД РФ (Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел РФ);
- МГЛУ (Московский государственный лингвистический университет);
- МГМСУ (Московский государственный медико-стоматологический университет Минздрава России);
- МГТУ (Московский государственный технический университет);
- МГУ (Московский государственный университет им М. В. Ломоносова);
- МИИГАиК (Московский государственный университет геодезии и картографии);
- МГЮА (Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина);
- МФТИ (Московский физико-технический университет);
- НИУ МГСУ (Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет);
- НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»);
- НИУ МИЭТ (Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»);
- НИУ МЭИ (Национальный исследовательский университет Московского энергетического института);
- НИЯУ МИФИ (Национальный исследовательский ядерный университет Московского энергетического института);
- Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Первый московский государственный медицинский университет Минздрава России);
- РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ);
- МСХА РГАУ (Российский государственный аграрный университет);
- РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина (Российский государственный университет нефти и газа);
- РГУП (Российский государственный университет правосудия);
- РУТ (Российский университет транспорта);
- МФЭИ (Московский финансово-экономический университет при Правительстве РФ).
Как получить военный билет после окончания ВУЦ
Студент получит военный билет, только когда окончит вуз, пройдет военные сборы и сдаст экзамены. После присяги на каждого выпускника формируют пакет документов из копии паспорта, диплома (на момент окончания сборов он уже на руках у студентов) и оригинала приписного свидетельства. В последнем ставится отметка о том, что сборы пройдены согласно ВУС, и указывается срок их прохождения.
Когда военный комиссар заверит документы, они отправятся в Минобороны России, откуда через какое-то время по военкоматам будет разослан приказ о выдаче военных билетов. Обычно он приходит в один военкомат, но бывают и исключения, если студент за военным комиссариатом по месту обучения не закрепился.
Прийти в военкомат нужно только за готовым военным билетом. С этого момента он — официальный документ гражданина, пригодного к службе в армии. Студентов, обучавшихся по специальностям запаса, время от времени могут призывать на военные сборы.
Плюсы и минусы обучения в ВУЦ
Для нежелающих иметь дел с военными структурами ВУЦ не самый лучший вариант, потому что так или иначе придется столкнуться с бытом, теорией и практикой военного дела. Для людей с более нейтральной позицией, кто просто хочет сэкономить время, приложив больше усилий, мы перечислили плюсы и минусы поступления в ВУЦ.
Плюсы:
- Второе образование. Обучаясь в ВУЦ, студент получает полноценное военное образование. Можно сказать, что военный билет — это второй диплом.
- Служба в военных и правоохранительных органах. Этот пункт для кадровых выпускников ВУЦ. После окончания обучения молодой человек может выбрать по контракту не только военную службу, но и работу в военизированных подразделениях органов власти, а также правоохранительных органах.
- Более выгодное положение в начале службы. Контракт обычно подписывают срочники в звании рядовых и ефрейторов. Выпускник ВУЦ попадает на службу в звании лейтенанта — младшего офицерского чина. Оно позволяет быстрее пойти по карьерной лестнице и уже в начале работы получать офицерское денежное довольствие. Но берегитесь проверок от старших офицеров.
- Удобная форма обучения. Занятия на военной кафедре проходят 1—2 раза в неделю, что позволяет в спокойной обстановке получить дополнительное образование. Конечно, все зависит от дисциплины и самостоятельности самого студента.
- Базовые навыки. При обучении в ВУЦ студенты научатся разбирать, собирать, обслуживать и использовать хотя бы один из видов оружия. На срочной службе не во всех частях предоставляется такая возможность.
Минусы:
- Большая нагрузка. Для студентов некоторых технических и естественно-научных специальностей с усиленными программами подготовки обучение в ВУЦ может быть чрезмерной нагрузкой. Как правило, на таких факультетах не отменяют занятия, когда «мальчики на военке», а потому молодым людям придется догонять темы, которые они упустили, ночью или на выходных.
- Преимущество теории. В силу малого количества времени для занятий, специальностям запаса дают в основном теорию, уделяя от 1 до 2 часов на практику в неделю. Для освоения каждой дисциплины хотя бы на начальном практическом уровне этого, конечно же, мало.
- Мобилизация. Абитуриенты могут поступить в ВУЦ только с категориями здоровья А и Б — это категория призыва № 1, которая обязывает таких граждан первыми идти на фронт в случае мобилизации. Конечно, здоровье с годами ухудшается, поэтому периодически стоит проходить медкомиссию и уведомлять военкомат о наличие физических или психических заболеваний.
Мнение эксперта
— Томский политех — один из немногих вузов в стране, кто дает своим студентам возможность получить воинское звание с зачислением в запас Вооруженных Сил Российской Федерации в процессе обучения по основной образовательной программе, — поделился Василий Горев, кандидат военных наук, полковник, начальник Военного учебного центра Томского политехнического университета (ТПУ). — С 2025 года мы готовим офицеров, сержантов и солдат запаса по пяти военно-учетным специальностям для Воздушно-космических сил. Обучение, в зависимости от выбранной программы, длится 2,5, 2 или 1,5 года соответственно.
По словам Василия Голева, ежегодный набор на обучение по всем реализуемым ВУЦ ТПУ программам составляет около 180 человек, при этом конкурс при наборе доходит до четырех человек на место.
— Все наши новобранцы проходят серьезный отбор, включающий оценку состояния их здоровья, успеваемости, а также уровня физической подготовленности по результатам сдачи трех нормативов. Конечно, главная мотивация абитуриентов и студентов — получить воинское звание с зачислением в запас и служить в ВС РФ только по своему желанию. И наш вуз помогает им в этом, — подвел итог наш эксперт Василий Горев.
Главное о военной кафедре (ВУЦ)
Военно-учебный центр — прекрасная возможность получить военный билет во время обучения в университете, освоить азы военного дела и, при желании, связать с военной деятельностью жизнь. А пока вы решаете, как поступить, мы обобщим для вас информацию из статьи.
1. В ВУЦ нельзя поступить, имея проблемы с законом, долги по учебе и категорию здоровья ниже Б-4, иногда ниже Б-2.
2. Поступить в ВУЦ могут школьники после 11-го класса, сдавшие ЕГЭ, или студенты очных отделений вузов после 1-го курса.
3. В ВУЦ обучают по двум программам: подготовки кадровых офицеров, подготовки офицеров, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.
4. Для поступления нужно пройти психологический отбор и сдать нормативы по физической подготовке.
5. Для завершения обучения в ВУЦ нужно получить диплом об основном образовании, пройти военные сборы и сдать финальные тестирования.
6. Обучение в военно-учебном центре считается вторым образованием.
7. Выпускники ВУЦ подлежат мобилизации в общем порядке.
Список источников
1. Указ Президента РФ от 26.01.2019 № 18 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
2. Приказ Министра обороны РФ от 26.08.2020 № 400 «Об определении Порядка приема и обучения граждан Российской Федерации в военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования».
3. Приказ Министра обороны РФ от 20.04.2023 № 230 «Об утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации».
4. Приложение № 7 «Договор об обучении в военно-учебном центре офицеров запаса, по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса» к Приказу Министра обороны РФ от 26.08.2020 № 400.
5. Приложение № 3 «Договор об обучении в военно-учебном центре» к Приказу Министра обороны РФ от 26.08.2020 № 400.
6. Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 № 427-р «О создании военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования».
Эксперт: Василий Горев, кандидат военных наук, полковник, начальник Военного учебного центра Томского политехнического университета (ТПУ)