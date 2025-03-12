Военная кафедра (ВУЦ) в 2025 году: как поступить и что ждет абитуриента

В материале подробно рассматривается, что включает в себя ВУЦ в 2025 году и какие преимущества он дает студенту. Вы узнаете, в чем его отличие от военной кафедры, как туда поступить и какие этапы обучения предстоит пройти. Подскажем, где узнать полный список университетов с возможностью получить военную профессию, какие звания присваиваются после окончания военно-учебного центра и что нужно сделать, чтобы получить военный билет. Также вы найдете список плюсов и минусов обучения в ВУЦ и краткое резюме всего, что нужно о нем знать.