Военкор Коц сообщил, как Москва ответила на хамство Азербайджана

Многие задавались вопросом, как Москва отреагирует на откровенное хамство, которое исходит из Баку с июля, отметил военкор. И вот ответ: ударами по финансам страны. В азербайджанской диаспоре циркулируют значительные денежные средства, значительная часть которых отправляется на родину, пишет Коц. Лишение гражданства и высылка лидеров диаспор — удар по кошельку для Азербайджана.