Военкор Коц сообщил, как Москва ответила на хамство Азербайджана

Военкор Александр Коц сообщил, как Москва ответила на хамство Азербайджана. В своем аккаунте в Telegram он сообщил, что глава азербайджанской диаспоры был лишен гражданства и депортирован.
«Российские власти лишили гражданства и депортировали главу азербайджанской диаспоры Челябинска. Бизнесмена Аршада Ханкишиева обвинили в “пропаганде этносепаратизма”. Ханкишиев является крупным бизнесменом и ресторатором на Урале. Ранее гражданства лишили также руководителя азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова», — резюмировал Коц в своем сообщении.
Многие задавались вопросом, как Москва отреагирует на откровенное хамство, которое исходит из Баку с июля, отметил военкор. И вот ответ: ударами по финансам страны. В азербайджанской диаспоре циркулируют значительные денежные средства, значительная часть которых отправляется на родину, пишет Коц. Лишение гражданства и высылка лидеров диаспор — удар по кошельку для Азербайджана.
Ранее KP.RU сообщил, что Москва стремится нормализовать отношения с Азербайджаном. Но вторая сторона показывает свое нежелание для сближения. В МИД РФ отметили, что, скорее всего, это происходит с подачи третьих лиц, которые мечтают разрушить многолетнюю дружбу России и Азербайджана.