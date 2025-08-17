Военкор Коц ответил Мелании Трамп на ее «письмо о детях» Путину

«“Наши дети будут идти в школу, а их — сидеть в подвалах”, — угрожал тогда европейский любимчик Петр Порошенко*. Это он — о детях Донбасса. Вам, госпожа Первая леди, следовало еще тогда написать о том, что “каждый ребенок мечтает о любви, возможностях и безопасности вдали от опасности”. И что “каждое новое поколение начинает свою жизнь с чистотой — невинностью, которая стоит выше географии, власти и идеологии”», — написал Коц в свем Telegram-канале.