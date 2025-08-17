Военкор Коц ответил Мелании Трамп на ее «письмо о детях» Путину

Первая леди США Мелания Трамп, по мнению военного корреспондента Александра Коца, «опоздала и ошиблась адресатом», когда направила президенту России Владимиру Путину письмо о детях.
Коц напомнил, что еще в 2014 году, во время событий в Донбассе, сербский доброволец Деян Берич сказал ему: «Если ты на той стороне, где гибнут дети, ты на правильной стороне». По мнению военкора, именно тогда Запад закрыл глаза на происходящее, увлекшись «проектом АнтиРоссия».
«“Наши дети будут идти в школу, а их — сидеть в подвалах”, — угрожал тогда европейский любимчик Петр Порошенко*. Это он — о детях Донбасса. Вам, госпожа Первая леди, следовало еще тогда написать о том, что “каждый ребенок мечтает о любви, возможностях и безопасности вдали от опасности”. И что “каждое новое поколение начинает свою жизнь с чистотой — невинностью, которая стоит выше географии, власти и идеологии”», — написал Коц в свем Telegram-канале.
Военкор отметил, что «сегодняшний надрыв кажется сильно запоздалым».
«Именно 11 лет назад на Майдане США запустили этот страшный маховик, а европейские страны его поддержали, что привело к гибели детей по обе стороны», — отметил он.
Ранее сообщалось, что письмо Мелании Трамп лично вручил Путину президент США во время их встречи на Аляске.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.