Военный эксперт Анатолий Матвийчук прокомментировал предложение депутата Верховной рады Романа Костенко увеличить месячный набор в армию Украины до 60 тысяч человек. Эксперт указал на серьезные проблемы с набором рекрутов, утверждая, что Украина уже не может привлечь даже 30 тысяч новобранцев в месяц.
— Есть данные о том, что они предполагают заменить 50 тысяч мужских вакансий женщинами до 35 лет. И я думаю, что будут пересмотрены ограничения для инвалидов и шизофреников. Их тоже призовут в армию. На Украине могли бы и понизить возраст призыва, но для кого? Они выпустили ребят до 25 лет, те уже убежали. В стране сегодня дефицит всего, в том числе и украинцев, — пояснил Матвийчук в беседе с News.ru.
13 ноября появилось сообщение, что на Украине звучат предложения привлекать на службу в Вооруженные силы страны бомжей для «повышения укомплектованности подразделений».
Незадолго до этого представитель киевского областного ТЦК Олег Байдалюк рассказал, что на Украине началась принудительная мобилизация бездомных граждан. Военнослужащий пояснил, что украинские военные комиссары «исполняют закон» страны вне зависимости от социального положения проверяемого, если по медицинским показателям он годен к военной службе.