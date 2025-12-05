Военэксперт сообщил, сколько человек в месяц Украина может мобилизовать в ВСУ

— Есть данные о том, что они предполагают заменить 50 тысяч мужских вакансий женщинами до 35 лет. И я думаю, что будут пересмотрены ограничения для инвалидов и шизофреников. Их тоже призовут в армию. На Украине могли бы и понизить возраст призыва, но для кого? Они выпустили ребят до 25 лет, те уже убежали. В стране сегодня дефицит всего, в том числе и украинцев, — пояснил Матвийчук в беседе с News.ru.