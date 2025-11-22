Воду из рек Печора и Северная Двина могут перебросить в Донбасс

О критическом дефиците воды в Донецкой Народной Республике власти сообщили в июле 2025 года. В связи с этим был введен сокращенный график подачи воды: в Донецке и Макеевке водоснабжение осуществляется раз в три дня и лишь на несколько часов. В октябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил о мерах по преодолению водного кризиса — в частности, о переброске воды в хранилища из других водоемов и рассмотрении возможности строительства второй ветки водовода из реки Дон.