Водолацкий: перешедшие на сторону РФ офицеры ВСУ хотят освободить Украину

«Мотивация у военнослужащих, перешедших на сторону РФ, одна. Они видят, как диктатор Зеленский и вся укрофашистская верхушка Украины уничтожает их родных и близких, уничтожает Украину. У них огромное желание прийти, освободить свои семьи, свои родные города от этой чумы, от этой нечисти, которая захватила сегодня всю Украину. Таких мотивированных офицеров, бойцов становится с каждым днем все больше и больше», — сказал Водолацкий.