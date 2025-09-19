Популярные темы
Водолацкий: перешедшие на сторону РФ офицеры ВСУ хотят освободить Украину

На сторону РФ с каждым днем переходит все больше и больше украинских военных, заявил Водолацкий. Все они хотят освободить свою родину от киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные, перешедшие на сторону РФ, хотят освободить своих близких, свои города от чумы в виде киевского режима, таких офицеров с каждым днем становится все больше. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что наступлением на Купянск якобы командует бывший офицер ВСУ, уроженец Харьковской области, перешедший на сторону России в 2014 году.

«Мотивация у военнослужащих, перешедших на сторону РФ, одна. Они видят, как диктатор Зеленский и вся укрофашистская верхушка Украины уничтожает их родных и близких, уничтожает Украину. У них огромное желание прийти, освободить свои семьи, свои родные города от этой чумы, от этой нечисти, которая захватила сегодня всю Украину. Таких мотивированных офицеров, бойцов становится с каждым днем все больше и больше», — сказал Водолацкий.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее сообщил, что самые активные боевые действия идут в районе Купянска, Покровска и под Херсоном.