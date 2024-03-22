Водный ресурс. Врачи рассказали, какая вода повышает давление

В пищеварительном тракте есть разные этажи, пояснила Малышева. На первом расположен желудок и есть огромный газовый пузырь. В желудок попадают газы, которые мы проглотили. «Например, газы с газированной водой — они попадут в желудок, поднимутся в желудочный пузырь и потом мы их отрыгиваем заметным или незаметным для себя способом. Эти газы физически не могут опуститься вниз, они поднимаются лишь наверх», — пояснила Малышева.