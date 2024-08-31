Водная флора и фауна находится под угрозой из-за экологических проблем

Почти половина всех видов рыб и 10% млекопитающих могут погибнуть в ближайшем будущем из-за глобальных изменений климата и экологических проблем. Эксперты утверждают, что для того, чтобы взрослые особи могли размножаться, реки и озера должны быть чистыми и прохладными по всей протяженности.