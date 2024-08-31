Водная флора и фауна находится под угрозой из-за экологических проблем

Почти половина всех видов рыб и 10% млекопитающих могут погибнуть в ближайшем будущем из-за глобальных изменений климата и экологических проблем. Эксперты утверждают, что для того, чтобы взрослые особи могли размножаться, реки и озера должны быть чистыми и прохладными по всей протяженности.
Хотя ученые уже некоторое время знали, что загрязнение окружающей среды и повсеместное повышение температуры воды наносят ущерб жизни в пресноводных водоемах, они не осознавали, что сочетание этих двух факторов значительно ускоряет процесс.
Особенно критичной ситуация является в Великобритании, где приватизированные водопроводные компании и плохо контролируемые промышленные фермерские хозяйства на протяжении десятилетий сливают неочищенные сточные воды, отходы животноводства и удобрения в пресные водоемы.
Ранее, будто в подтверждение этой экологической проблеме, стало известно, что озеро в США выбросило 4,1 млн тонн парниковых газов. На дне высыхающего водоема были обнаружены опасные токсичные вещества. Подробнее читайте по ссылке.