Водку — впрок. Эксперты объяснили, чем запастись к праздничному столу

Стоимость минимального набора продуктов для новогоднего стола, по разным оценкам, достигает в этом году 8−9 тыс. руб. Эксперты aif.ru объяснили, какие продукты можно купить заранее, чтобы не бояться их подорожания под самый праздник.
«Чтобы сэкономить на новогоднем столе, можно купить все новогодние продукты по акции (отследить наличие скидок в том или ином магазине помогут специальные приложения) или же приобрести самые недорогие предложения из категории, — посоветовали в Ассоциации “Руспродсоюз”. — Например, банку зеленого горошка сегодня можно найти и за 39 ₽ вместо средних 95,7 ₽ за штуку».
Как отмечает доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, на всякий случай можно заранее купить сырокопченую колбасу, красную рыбу в вакуумной упаковке, икру, шоколад и конфеты.
Впрочем, сказать, что именно и насколько может еще подорожать за оставшиеся несколько недель до Нового года эксперты затрудняются.
По мнению главы президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, сегодня планировать покупки заранее имеет смысл скорее из экономии времени, во избежание очередей и периода пиковой загрузки курьеров.
«В начале декабря без спешки можно заказать или купить в магазине товары длительного хранения: алкоголь, консервированные овощи и фрукты, соусы, шоколад, подарочные наборы, — перечисляет он. — А непосредственно к празднику можно докупить свежие продукты: овощи, фрукты, ингредиенты для салатов и горячих блюд».
Но вот что касается алкоголя, то в этом году ситуация складывается противоречивая. Как отмечает Лебединская, с одной стороны, в предновогодние дни в декабре реализуется почти 25% годового объема продаж игристых вин. Так что цены на них производители и продавцы не то что не повышают, а стараются снижать в рамках различных акций, пытаясь получить прибыль за счет объема продаж.
Но в этом году есть нюанс: с 1 января начнут действовать новые ставки акциза, и весь алкоголь неизбежно подорожает. Из-за увеличения минимальной розничной цены (МРЦ) крепкие напитки вырастут в цене минимум на 50 ₽ за поллитровую бутылку. В частности, МРЦ на водку вырастет с нынешних 299 до 349 ₽, коньяка — с 556 до 651 ₽, а бренди — с 403 до 472 ₽
Праздники, как известно, продлятся и после 1 января, так что продавцы уже сегодня готовятся к росту продаж по всей алкогольной линейке и прогнозируют предпраздничный рост продаж на всю «крепкую» алкогольную линейку — водку, коньяк и виски.