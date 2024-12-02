Водку — впрок. Эксперты объяснили, чем запастись к праздничному столу

Но вот что касается алкоголя, то в этом году ситуация складывается противоречивая. Как отмечает Лебединская, с одной стороны, в предновогодние дни в декабре реализуется почти 25% годового объема продаж игристых вин. Так что цены на них производители и продавцы не то что не повышают, а стараются снижать в рамках различных акций, пытаясь получить прибыль за счет объема продаж.