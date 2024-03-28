Водителям рассказали, когда следует поменять резину на летнюю

«Естественно, если автомобилист часто ездит за город, то может быть попозже (стоит поменять зимнюю резину на летнюю — ред.). Если только по городу, то можно чуть пораньше. Потому что, когда плюс 5, но, например, сильный ветер, то на каких-то эстакадах может всё равно ледяная корка образовываться, под мостами, на мостах. Условно говоря, плюс 5 может превратиться в ноль, а то и в минус 1», — отметил Холодов.