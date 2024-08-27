Водители на трассе М-11 выстроились в пробку, чтобы пропустить медвежонка

Необычная пробка образовалась на федеральной трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Водителям пришлось притормозить из-за медвежонка, который вышел на дорогу из леса. Записью с камер наблюдения поделились на странице оператора платной дороги в сообществе «ВКонтакте».
Сообщается, что детеныш нашел дыру в заборе и вышел на трассу на 278 км. Водители сразу сбросили скорость, чтобы дать косолапому спокойно покинуть опасный участок. Медведь возглавил «колонну» из автомобилей, и на 282 километре покинул проезжую часть.
Операторы центра управления дорожным движением (ЦУДД) вызвали аварийного комиссара, чтобы помочь медвежонку уйти с трассы. Однако тот даже не успел приехать — животное убежало с дороги и перелезло через другое отверстие в заборе.
Сообщается, что место проникновения животного на дорогу было быстро найдено с помощью камер наблюдения. Рабочие быстро закрыли проход, чтобы животные больше не выходили на автодорогу.
В компании «Объединенные Системы Сбора Платы» сообщили, что для безопасного перемещения зверей на другую сторону трассы оборудованы специальными подземными переходами. Тем не менее звери периодически ломают ограждение и оказываются на дороге. «В таких случаях к животному выезжает аварийный комиссар, который или самостоятельно отлавливает животное и отправляет в среду его обитания, или вызывает для этого специальную службу. Затем наш сотрудник ищет и заделывает дыру в заборе, через которую проникло животное», — отметили в компании.
Ранее похожий случай произошел в Иркутской области. Там дикий медведь вышел на дорогу, принимал угощения, а у одного из подошедших к нему мужчин попытался даже забрать обувь. При этом в Охотнадзоре пояснили, что на первый взгляд дружелюбные животные могут оказаться агрессивными. Практически всегда дикие звери представляют опасность для человека, поэтому вступать в контакт с животным нельзя — зверь может атаковать в любую минуту.
Опасность диких медведей иллюстрирует случай из штата Калифорния (США). Черный медведь барибал несколько месяцев следил за 71-летней женщиной и в итоге съел ее. Дикий зверь неоднократно подходил к ее коттеджу. Женщина даже придумала нечто вроде прозвища для надоедливого хищника. Кроме того, Миллер установила на окнах металлические решетки, чтобы тот не залез к ней через окно. В итоге медведь ворвался в дом, вышибив входную дверь.
До этого крупный медведь напал на женщину в Магаданской области. Она не растерялась и отпугнула зверя палкой для скандинавской ходьбы. Происходящее сняли на видео очевидцы. На кадрах медведь подходит к женщине почти вплотную и встает на задние лапы. Та подняла что-то с земли, после чего хищник походил вокруг нее и ушел обратно в чащу.