Водители на трассе М-11 выстроились в пробку, чтобы пропустить медвежонка

В компании «Объединенные Системы Сбора Платы» сообщили, что для безопасного перемещения зверей на другую сторону трассы оборудованы специальными подземными переходами. Тем не менее звери периодически ломают ограждение и оказываются на дороге. «В таких случаях к животному выезжает аварийный комиссар, который или самостоятельно отлавливает животное и отправляет в среду его обитания, или вызывает для этого специальную службу. Затем наш сотрудник ищет и заделывает дыру в заборе, через которую проникло животное», — отметили в компании.