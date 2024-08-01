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Водители крупных авто более склонны к высокому риску на дорогах

Ученые выявили связь между размеров автомобиля и склонностью водителей к лихачеству.

Источник: Yavapai County Sheriff's Office

Специалисты в области бизнеса и управления из Университета имени Давида Бен-Гуриона (Израиль) проверили, как размеры автомобиля влияют на ощущение собственной безопасности водителя и поведение за рулем. Оказалось, что более крупное авто делает управление им рискованным для окружающих. Исследование опубликовано в журнале Marketing Letters.

Ученые использовали базу данных Министерства транспорта и безопасности дорожного движения Израиля. Они взяли информацию о пассажирском транспорте, который был распространен в 2018 году, и сопоставили с информацией полиции страны о штрафах за превышение скорости в том же году.

Анализ выявил связь между массой машины и количеством штрафов за превышение скорости у водителей. Оказалось, что с каждым дополнительным процентом прибавки к весу авто число зарегистрированных нарушений возрастало на 0,024.

Таким образом, подтвердилось предположение о том, что водители крупных авто более склонны нарушать скоростной режим.

Также выяснилось, что водители больших машин чаще ездят с непристегнутым ремнем безопасности, разговаривают по телефону во время движения и зачастую не обращают внимание на сигналы светофора.

Ранее ученые нашли связь между мигренью у пожилых и риском ДТП.

Анна Морозова