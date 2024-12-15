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Водитель в Вайоминге украсил всю машину рождественскими гирляндами

Полиция попросила его украшать дом, а не автомобиль.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

Историей поделился портал UPI. Дорожная полиция Вайоминга задержала необычного правонарушителя. Водителю очень хотелось поделиться с миром праздничным настроением, поэтому он нарядил весь корпус своего автомобиля Ford Mustang яркими новогодними гирляндами.

Впрочем, праздничный пыл стремительно охладил дорожный патруль. Полиция Вайоминга опубликовала фотографию с автомобилем в соцсетях и напомнила, что по местным законам на транспортных средствах, которые перемещаются по автострадам, не должно быть никаких дополнительных источников освещения.

«Мы понимаем, что украшенный автомобиль выглядит круто и празднично, но вместе с тем это незаконно. Мы призываем даже в канун праздников не забывать о правилах дорожного движения, чтобы приятное время года прошло безопасно и никто не пострадал», — дополнила пресс-служба полиции свое заявление в посте.

Ранее рассказывали про водителя из штата Юта: он купил подержанную машину, но остался недоволен покупкой и вернул автомобиль в салон, протаранив фасад.