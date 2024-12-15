Водитель в Вайоминге украсил всю машину рождественскими гирляндами

«Мы понимаем, что украшенный автомобиль выглядит круто и празднично, но вместе с тем это незаконно. Мы призываем даже в канун праздников не забывать о правилах дорожного движения, чтобы приятное время года прошло безопасно и никто не пострадал», — дополнила пресс-служба полиции свое заявление в посте.