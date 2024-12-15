Водитель в Вайоминге украсил всю машину рождественскими гирляндами

Впрочем, праздничный пыл стремительно охладил дорожный патруль. Полиция Вайоминга опубликовала фотографию с автомобилем в соцсетях и напомнила, что по местным законам на транспортных средствах, которые перемещаются по автострадам, не должно быть никаких дополнительных источников освещения.
«Мы понимаем, что украшенный автомобиль выглядит круто и празднично, но вместе с тем это незаконно. Мы призываем даже в канун праздников не забывать о правилах дорожного движения, чтобы приятное время года прошло безопасно и никто не пострадал», — дополнила пресс-служба полиции свое заявление в посте.
Ранее рассказывали про водителя из штата Юта: он купил подержанную машину, но остался недоволен покупкой и вернул автомобиль в салон, протаранив фасад.