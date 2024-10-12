Водить на поводке или воспитывать? Психолог назвала опасности квадробинга

Квадроберы притворяются животными, имитируют движения собак, кошек, лис, надевают маски и меховые костюмы. В последнее время участие детей в этой активности привлекает внимание общественности, вплоть до предложений запретить это движение.
О подоплеке этого движения рассуждает доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Вера Никишина.
Юлия Тутина, aif.ru: — Вера Борисовна, какие психологические явления стоят за квадробингом?
Вера Никишина: — Я вижу в этой активности уход от реальности или желание родителей увести детей от реальности. Согласитесь: воспитывать гораздо сложнее, нежели выгуливать на поводке. К тому же на банальных усилиях по воспитанию хайп не соберёшь.
— Так стоит ли запретить квадробинг?
— Запрет вызывает интерес. Чем больше запрет, особенно в нерегламентированном пространстве, тем больше интерес.
Абсолютно уверена, что контроль необходим. Но у меня есть прогноз: сегодня мы назовём это квадробингом и запретим, а завтра это движение переназовут, допустим, kitten play (игры в котят — прим. ред.). Тогда мы будем постоянно искать движения, которые надо запретить. На мой взгляд, внимание должно быть сосредоточено на причинах интереса к этой тематике. Как медицинский психолог, я могу говорить о рисках.
— Можно ли превратить квадробинг в спорт?
— Человечество заслужило прямохождение. Мы эволюционировали именно в этом направлении. Позиция на четырех конечностях идет вопреки самоидентификации ребенка. Принять это как вид спорта я не готова. Дело не в конечностях, дело в мозге.
— Какую опасность несет квадробинг?
— Я вижу опасность в зоне самоидентификации. Вопрос о самоидентификации имеет определённую онтогенетическую траекторию, но базовых решений ребенок достигает уже в 2−4 года. Потом эти вопросы появляются, но с ответами мы не должны затягивать, иначе он всю последующую жизнь будет занят тем, что будет решать вопрос: кто же я? Другую социальную активность ему некогда будет осуществлять.