Водить на поводке или воспитывать? Психолог назвала опасности квадробинга

Абсолютно уверена, что контроль необходим. Но у меня есть прогноз: сегодня мы назовём это квадробингом и запретим, а завтра это движение переназовут, допустим, kitten play (игры в котят — прим. ред.). Тогда мы будем постоянно искать движения, которые надо запретить. На мой взгляд, внимание должно быть сосредоточено на причинах интереса к этой тематике. Как медицинский психолог, я могу говорить о рисках.