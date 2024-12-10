Вода вылетит со свистом из душевой лейки: использую уксус, и налет крошится на глазах

1. Снимите с шланга душевую лейку и промойте ее изнутри под струей воды из-под крана. При помощи старой зубной щетки и уксуса почистите насадку, удаляя грязь из отверстий иголкой или зубочисткой. Для устранения остатков налета поместите насадку в емкость с уксусом на ночь. Перед возвращением лейки на шланг ополосните ее обычной водой.