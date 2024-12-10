Вода вылетит со свистом из душевой лейки: использую уксус, и налет крошится на глазах

Со временем душевая лейка накапливает известковые и мыльные отложения. Из-за этого портится не только внешний вид сантехники, но и слабнет напор воды. Очистить лейку можно при помощи простых средств, которые всегда есть в хозяйстве.
1. Снимите с шланга душевую лейку и промойте ее изнутри под струей воды из-под крана. При помощи старой зубной щетки и уксуса почистите насадку, удаляя грязь из отверстий иголкой или зубочисткой. Для устранения остатков налета поместите насадку в емкость с уксусом на ночь. Перед возвращением лейки на шланг ополосните ее обычной водой.
2. Этот метод не требует снятия насадки со шланга. Заполните уксусом пластиковый пакет и канцелярской резинкой зафиксируйте его над лейкой так, чтобы устройство полностью окунулось в раствор. Спустя час уберите пакет и водой промойте насадку, напоследок протерев мягкой тканью.
3. Смешайте половину стакана соды с малым количеством теплой воды и перемешайте до получения пастообразной консистенции. Покройте лейку со стороны отверстий. Через 25 минут промойте устройство снаружи. Включите душ на несколько минут — это позволит избавиться от остатков смеси изнутри.