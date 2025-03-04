Вода появилась во Вселенной раньше первых галактик, выяснили ученые

Авторы исследования предполагают, что если вода смогла пережить процесс формирования первых галактик, она могла участвовать в создании планет миллиарды лет назад. Это открытие меняет наше понимание того, как и когда вода появилась во Вселенной, и подчеркивает ее возможную роль в зарождении жизни.