Вода из бамии: что за напиток и в чем его польза для здоровья

Бамия содержит фолиевую кислоту, необходимый витамин для беременных. Однако, чтобы получать необходимую дозу фолиевой кислоты в день (600 мкг), нужно съедать около 1 кг цельной бамии. Опять же, в воде из бамии содержится лишь малая часть фолиевой кислоты. Витамины для беременных или продукты с высоким содержанием фолиевой кислоты, такие как шпинат и чечевица, являются лучшим выбором при нехватке в организме этого вещества.