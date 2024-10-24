Вода из бамии: что за напиток и в чем его польза для здоровья

Согласно статистическому отчету фотохостинга Pinterest, пользователи вывели новый тренд на «воду из бамии», увеличив количество поисковых запросов на 470%. В связи с такой популярностью редакция ВФокусе Mail решила узнать, что это за напиток и действительно ли он полезен для здоровья.
Что такое вода из бамии?
Бамия — это овощ с высоким содержанием растительной растворимой клетчатки, имеющей гелеобразную консистенцию, как у семян чиа, кактусов и многих морских водорослей. Получается, что напитки из бамии — это вода с добавленной клетчаткой.
Для приготовления воды из бамии сырые нарезанные стручки овоща замачивают в холодной воде на ночь, а затем процеживают их. Говорят, что напиток имеет «клейкую» консистенцию и вкус травянистой, слегка горьковатой сырой бамии.
Кто ввел тренд на воду из бамии?
Предполагается, что вода из бамии была популяризирована инфлюенсерами из Восточной и Западной Африки, где бамия давно получила признание. В 2024 году некоторые СМИ публиковали материалы о том, что бамия «распространилась среди кенийских женщин как лесной пожар», вызвав тем самым резкий рост местных цен на овощ.
При этом, доктор Кера Ньемб-Диоп, диетолог, специализирующаяся на кулинарном наследии негритянской культуры, рассказала, что никогда не сталкивалась с водой из бамии до недавнего всплеска ее популярности. Соответственно, вода из бамии — это, скорее, «инновация или изобретение», нежели историческая или культурная практика.
В чем польза воды из бамии?
Приверженцы правильного питания утверждают, что вода из бамии улучшает пищеварение, регулирует уровень сахара в крови, повышает фертильность у женщин и даже облегчает роды. В действительности известно, что овощ богат витаминами, минералами и другими полезными веществами. Давайте разбираться, как именно они влияют на наш организм.
Бамия богата такими питательными веществами, как клетчатка, витамин С, магний и фолиевая кислота.
Бамия также содержит антиоксиданты и противовоспалительные соединения, такие как флавоноиды и фенольные кислоты, которые помогают уменьшить воспаление кишечника и поддерживают здоровье пищеварительной системы.
Кроме того, поскольку растворимая клетчатка замедляет пищеварение, доказано, что она может помочь предотвратить скачки уровня сахара в крови. Некоторые исследования даже показали, что бамия помогает контролировать уровень сахара в крови у людей, страдающих преддиабетом.
Помимо прочего, известно, что вода с бамией становится густой, потому что из растения выделяется некоторое количество растворимой клетчатки, придающей воде гелеобразную консистенцию. Поскольку растворимая клетчатка действует одинаково, независимо от того, употребляется ли она в цельной бамии или в воде с бамией, утверждение о том, что вода с бамией способствует пищеварению, вполне правдоподобно.
Однако, стоит отметить, что при замачивании бамии в воде концентрация полезных веществ ниже, чем при употреблении овоща целиком. Соответственно, вода из бамии обладает меньшей пользой, нежели сам плод.
Если вы не употребляете кусочки бамии, запивая их водой, вы теряете часть питательных веществ.
Полезна ли вода из бамии для поддержания фертильности и беременных женщин?
Бамия содержит фолиевую кислоту, необходимый витамин для беременных. Однако, чтобы получать необходимую дозу фолиевой кислоты в день (600 мкг), нужно съедать около 1 кг цельной бамии. Опять же, в воде из бамии содержится лишь малая часть фолиевой кислоты. Витамины для беременных или продукты с высоким содержанием фолиевой кислоты, такие как шпинат и чечевица, являются лучшим выбором при нехватке в организме этого вещества.
На самом деле нет научных данных, подтверждающих, что употребление воды с бамией или других слизистых продуктов [положительно] повлияет на процесс родов или улучшение фертильности.