Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вода или напитки с электролитами: что лучше пить в жару?

Что пить летом при длительном нахождении на солнце, чтобы чувствовать себя лучше? Вот, что советуют эксперты.

Источник: Unsplash

Во время летней жары, когда жидкость испаряется при потоотделении, организм теряет необходимые минералы — электролиты. Чтобы восстановить баланс жидкости, бывает недостаточно выпить только воды. Давайте подробнее разберемся, что и в каких количествах нужно пить летом.

Как часто нужно пить воду в жару?

Центр контроля и профилактики заболеваний рекомендует выпивать минимум 30 мл воды каждые 15−20 минут, когда вы находитесь на улице в жару для поддержания работоспособности организма.

При этом необходимо избегать употребления сладких напитков с кофеином или алкоголя, так как они лишь усугубляют обезвоживание.

Большинству людей достаточно просто пить воду, если они также едят сбалансированную и питательную пищу.

Грант Липман
врач скорой медицинской помощи, директор приложения для обеспечения безопасности на открытом воздухе GOES Health

Когда стоит включить в рацион напитки с электролитами?

Эксперты отмечают, что при обильном потоотделении вы теряете электролиты — необходимые организму минералы. Поэтому при занятиях физическими упражнениями в течение длительного времени в жару необходимо дополнить рацион специальными напитками.

По данным клиники Кливленда, большинству людей достаточно одного или двух напитков с электролитами (~ 0,33 л — 0,66 л) в течение дня.

Не стоит превышать рекомендованную дозировку, потому что при чрезмерном употреблении напитков с электролитами, естественный баланс минералов нарушается, постепенно продолжая уменьшаться. В итоге это может привести к потенциально опасному состоянию, известному как гипонатриемия.

Подводим итоги

Для нормального функционирования организма в условиях жаркой погоды достаточно регулярного употребления воды в небольших дозах. Однако при физической нагрузке на улице в жару стоит включить в рацион напитки с электролитами, не превышая норму в 0,33 л — 0,66 л за день. Перед употреблением стоит убедиться, что в их состав не входят сахар, кофеин и алкоголь, так как они лишь усугубляют состояние обезвоживания.

Если при соблюдении всех советов по-прежнему хочется пить, стоит обратиться ко врачу. Эксперты рассказали подробнее, чем может грозить постоянная жажда.

Кристина Корчанова