Вода или напитки с электролитами: что лучше пить в жару?

Во время летней жары, когда жидкость испаряется при потоотделении, организм теряет необходимые минералы — электролиты. Чтобы восстановить баланс жидкости, бывает недостаточно выпить только воды. Давайте подробнее разберемся, что и в каких количествах нужно пить летом.
Как часто нужно пить воду в жару?
Центр контроля и профилактики заболеваний рекомендует выпивать минимум 30 мл воды каждые 15−20 минут, когда вы находитесь на улице в жару для поддержания работоспособности организма.
При этом необходимо избегать употребления сладких напитков с кофеином или алкоголя, так как они лишь усугубляют обезвоживание.
Большинству людей достаточно просто пить воду, если они также едят сбалансированную и питательную пищу.
Когда стоит включить в рацион напитки с электролитами?
Эксперты отмечают, что при обильном потоотделении вы теряете электролиты — необходимые организму минералы. Поэтому при занятиях физическими упражнениями в течение длительного времени в жару необходимо дополнить рацион специальными напитками.
Не стоит превышать рекомендованную дозировку, потому что при чрезмерном употреблении напитков с электролитами, естественный баланс минералов нарушается, постепенно продолжая уменьшаться. В итоге это может привести к потенциально опасному состоянию, известному как гипонатриемия.
Подводим итоги
Для нормального функционирования организма в условиях жаркой погоды достаточно регулярного употребления воды в небольших дозах. Однако при физической нагрузке на улице в жару стоит включить в рацион напитки с электролитами, не превышая норму в 0,33 л — 0,66 л за день. Перед употреблением стоит убедиться, что в их состав не входят сахар, кофеин и алкоголь, так как они лишь усугубляют состояние обезвоживания.
Если при соблюдении всех советов по-прежнему хочется пить, стоит обратиться ко врачу. Эксперты рассказали подробнее, чем может грозить постоянная жажда.
Кристина Корчанова