Вода или напитки с электролитами: что лучше пить в жару?

Для нормального функционирования организма в условиях жаркой погоды достаточно регулярного употребления воды в небольших дозах. Однако при физической нагрузке на улице в жару стоит включить в рацион напитки с электролитами, не превышая норму в 0,33 л — 0,66 л за день. Перед употреблением стоит убедиться, что в их состав не входят сахар, кофеин и алкоголь, так как они лишь усугубляют состояние обезвоживания.