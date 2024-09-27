Вода и лекарства: что нужно взять на случай стихийного бедствия

На всей планете время от времени происходят различные катаклизмы, и многие задумываются над тем, чтобы заранее собрать вещи на экстренный случай, если, например, произойдет пожар, наводнение или землетрясение.
Эксперты из Национального центра готовности к стихийным бедствиям Института Земли Колумбийского университета рассказали CNN, что же должно быть в «тревожном чемоданчике».
Необходимые вещи
Большинство предметов, которые нужно положить в дорожную сумку, есть в каждом доме. Итак, понадобятся:
- четыре литра воды на человека;
- трехдневный запах нескоропортящихся продуктов питания на человека и домашнего животного;
- необходимые лекарства, которые нужно принимать каждый день;
- радиоприемник, работающий от батареек;
- фонарики;
- аптечка первой помощи;
- гаечный ключ.
В расширенном списке также есть одеяла, наличные деньги, зарядные устройства, работающие от солнечных батарей и швейцарский нож.
Помимо прочего, обязательно возьмите с собой распечатанные карты местности с четко обозначенными маршрутами эвакуации. Подумайте, каким видом транспорта вы будете пользоваться в чрезвычайной ситуации, где сможете остановиться.
А что насчет эпидемий?
Эксперты рекомендуют иметь при себе достаточное количество респираторов № 95 без клапана. Если таковых нет, можно взять достаточное количество медицинских масок (помните, что маску нужно менять каждые два часа). Также положите в сумку дезинфицирующие средства для рук.
Не забудьте игрушки и питание
Если в семье есть дети, необходимо взять детское питание, плюшевые игрушки, одеяло, любимые книги, гаджеты и зарядные устройства для них и прочие вещи, которые помогут ребенку отвлечься и справиться со страхом.
Подводя итоги, специалисты посоветовали всегда быть готовым к чрезвычайной ситуации и иметь при себе дорожную сумку со всем необходимым.
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