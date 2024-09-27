Вода и лекарства: что нужно взять на случай стихийного бедствия

Эксперты рекомендуют иметь при себе достаточное количество респираторов № 95 без клапана. Если таковых нет, можно взять достаточное количество медицинских масок (помните, что маску нужно менять каждые два часа). Также положите в сумку дезинфицирующие средства для рук.