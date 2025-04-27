Вода, БРИКС, ЯО: что изменит конфликт между Индией и Пакистаном

Пакистанские военные обстреляли индийские пограничные посты в ночь на 27 апреля. По данным индийской стороны, атака была неспровоцированной. Перестрелки на линии контроля продолжаются третью ночь подряд.
Обострение ситуации связано с терактом, произошедшим 22 апреля в городе Пахалгам, в результате которого погибли 26 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка, связанная с Пакистаном, отмечает Нью-Дели.
Взаимоотношения Индии и Пакистана вновь обострились на фоне продолжающихся третью ночь подряд перестрелок на линии контроля. По сообщениям СМИ, с утра 27 апреля начались новые боестолкновения между подразделениями вооружённых сил обеих стран, зафиксированы случаи применения артиллерии. Оба государства стягивают войска к приграничным районам.
Обострение последовало за решением Индии сократить поступление воды по дамбам реки Инд, что Исламабад ранее расценивал как потенциальный акт войны. На фоне инцидента в Пахалгаме 22 апреля, где в результате теракта погибли 26 человек, эксперты указывают на высокую вероятность дальнейшей эскалации.
Тем не менее, по мнению аналитиков, риск перехода к полномасштабной войне остаётся низким. С начала 1970-х годов Индия и Пакистан располагают сопоставимыми ядерными арсеналами — по оценкам, около 150−160 ядерных боезарядов у каждой стороны. При этом Индия сохраняет преимущество в численности конвенциональных вооружённых сил.
Однако современные условия меняют характер возможного конфликта. Согласно ядерной доктрине Пакистана, страна допускает применение ядерного оружия даже на собственной территории в случае серьёзных военных поражений. Это значительно снижает вероятность масштабной наземной операции со стороны Индии.
Ранее локальные столкновения на границе происходили неоднократно, включая инциденты в 2022 году, однако они не приводили к переходу к открытому конфликту. Эксперты полагают, что и в текущей ситуации вероятность выхода за рамки локальной эскалации остаётся ограниченной.
Только двусторонний разговор
В разговоре с ВФокусе Mail доцент Институт стран Азии и Африки МГУ Борис Михайлович Волхонский объяснил, что поводом для обострения стал теракт в Пахалгаме. Индия традиционно обвиняет Пакистан в спонсировании трансграничного терроризма, отмечая, что террористические группы действительно базируются на пакистанской территории. Однако, по мнению экспертов, прямого участия государственных структур Пакистана в последнем нападении не было:
«Ответственность за теракт взяла на себя группировка The Resistance Front — организация, связанная с давно действующей экстремистской сетью Lashkar-e-Taiba, запрещённой как в Индии, так и в Пакистане».
Как рассказывает эксперт, в конфликте Индии и Пакистана работают не только пушки и ружья. Дели активно оказывает давление на Исламабад, используя водные ресурсы горных рек Гималаев. Они перекрывают водные артерии, питающие ключевую для пакистанского сельского хозяйства реку Инд. Причем Индия грозится вовсе выйти из договора, обеспечивающего водную безопасность мусульманской страны.
«Индия рассматривает возможность пересмотра положения Индусского водного договора 1960 года, регулирующего распределение вод рек бассейна Инда. Несмотря на вооружённые конфликты в 1965 и 1971 годах, договор оставался в силе. Сейчас Нью-Дели использует угрозу выхода из соглашения как политико-символический инструмент давления. Однако с технической точки зрения быстрое сокращение водоснабжения Пакистана затруднено отсутствием соответствующей инфраструктуры для полного перекрытия стока», — заявил Волхонский.
По словам доцента МГУ, формально регулированием отношений между Индией и Пакистаном занимаются такие международные структуры, как ООН, БРИКС и ШОС, в которые входят обе страны. Однако их влияние на урегулирование конфликта ограничено.
«Пакистан традиционно стремится интернационализировать проблему Кашмира, ссылаясь на резолюцию Совета Безопасности ООН 1948 года, предполагающую плебисцит. В свою очередь Индия настаивает на двустороннем характере решения конфликта, исключая участие третьих сторон», — заключает Борис Волхонский.