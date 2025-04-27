Вода, БРИКС, ЯО: что изменит конфликт между Индией и Пакистаном

В разговоре с ВФокусе Mail доцент Институт стран Азии и Африки МГУ Борис Михайлович Волхонский объяснил, что поводом для обострения стал теракт в Пахалгаме. Индия традиционно обвиняет Пакистан в спонсировании трансграничного терроризма, отмечая, что террористические группы действительно базируются на пакистанской территории. Однако, по мнению экспертов, прямого участия государственных структур Пакистана в последнем нападении не было:



«Ответственность за теракт взяла на себя группировка The Resistance Front — организация, связанная с давно действующей экстремистской сетью Lashkar-e-Taiba, запрещённой как в Индии, так и в Пакистане​».