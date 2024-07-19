Во всем мире произошел сбой в системах Windows

Со сбоем столкнулись также в аэропортах по всему миру, о проблемах с регистрацией и задержке рейсов сообщили в аэропортах Австралии, Испании, Германии, Чехии, Японии и Нидерландов. В Великобритании о технических сбоях сообщили телеканал SkyNews, полностью остановивший вещание, а также крупнейшая британская железнодорожная компания Govia Thameslink Railway.