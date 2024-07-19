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Во всем мире произошел сбой в системах Windows

По всему миру произошел сбой в работе устройств с операционной системой Windows 10. Пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти». Сбой затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков, трейдеров и операторов связи. Он связан с неисправным обновлением от поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike. Россию массовый сбой не затронул.

Источник: filo/Getty Images

В CrowdStrike изданию Asahi подтвердили, что на компьютерах с установленным ее программным обеспечением возникают проблемы с внезапным отключением операционной системы Windows. В Microsoft сообщили о работе по устранению последствий массового сбоя.

О проблемах в связи со сбоем сообщили авиакомпании США, Индии и Турции, сообщает Reuters. Среди них — американские American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Frontier Airlines, турецкая Turkish Airlines, индийская SpiceJet, французская Air France и японская Jetstar Japan.

Со сбоем столкнулись также в аэропортах по всему миру, о проблемах с регистрацией и задержке рейсов сообщили в аэропортах Австралии, Испании, Германии, Чехии, Японии и Нидерландов. В Великобритании о технических сбоях сообщили телеканал SkyNews, полностью остановивший вещание, а также крупнейшая британская железнодорожная компания Govia Thameslink Railway.

Сбой также повлиял на работу финансовых организаций. В Индии нарушено функционирование нескольких брокерских компаний, в том числе 5Paisa и Angel One. В ЮАР проблемы наблюдаются в банке Capitec. В Израиле сообщили о сбоях всей банковской системы страны. О сбоях в работе сообщила пресс-служба японского интернет-магазина Nintendo.