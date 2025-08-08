Популярные темы
Во всех школах России хотят запретить продажу вредных перекусов

В школах нужно запретить продажу вредных продуктов, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Однако на выпечку, по его мнению, можно запрет не распространять.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В разговоре с «Абзацем» Леонов отметил, что в школах продают чипсы, сухарики, газировку и прочее. Таким продуктам, по его мнению, в школьных буфетах не место. Он подчеркнул, что администрация должна вывести вредные перекусы из продажи.

Что касается выпечки, пицца и прочее не представляют опасности для детей, отметил парламентарий. По его словам, то, что подают в школах, не относится к высококалорийной или вредной продукции.

«Лучше [убрать из школ] вендинговые автоматы, в которых продается вредная пища. Лучше озаботиться этим вопросом директорам школ, это им подвластно», — подчеркнул Леонов.

Напомним, в Воронежской области решили с 1 сентября изменить меню школьных столовых. Так, хлебобулочные изделия и фастфуд заменят на овощи, чтобы бороться с ожирением среди детей.