Во всех школах России хотят запретить продажу вредных перекусов

В разговоре с «Абзацем» Леонов отметил, что в школах продают чипсы, сухарики, газировку и прочее. Таким продуктам, по его мнению, в школьных буфетах не место. Он подчеркнул, что администрация должна вывести вредные перекусы из продажи.