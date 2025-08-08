Во всех школах России хотят запретить продажу вредных перекусов

В разговоре с «Абзацем» Леонов отметил, что в школах продают чипсы, сухарики, газировку и прочее. Таким продуктам, по его мнению, в школьных буфетах не место. Он подчеркнул, что администрация должна вывести вредные перекусы из продажи.
Что касается выпечки, пицца и прочее не представляют опасности для детей, отметил парламентарий. По его словам, то, что подают в школах, не относится к высококалорийной или вредной продукции.
«Лучше [убрать из школ] вендинговые автоматы, в которых продается вредная пища. Лучше озаботиться этим вопросом директорам школ, это им подвластно», — подчеркнул Леонов.
Напомним, в Воронежской области решили с 1 сентября изменить меню школьных столовых. Так, хлебобулочные изделия и фастфуд заменят на овощи, чтобы бороться с ожирением среди детей.