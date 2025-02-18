Во всех российских школах предложили создать службы медиации

«Разработан законопроект, обязывающий школы создавать службы медиации для решения конфликтов и борьбы с травлей. Службы будут работать над ранним примирением школьников, предупреждением противоправного поведения и профилактикой травли. Школы обяжут сообщать о случаях травли в комиссию по делам несовершеннолетних, органы соцзащиты или полицию — в зависимости от тяжести ситуации», — рассказала Лантратова.
По ее словам, новый «рамочный» законопроект создает базу для работы школ, правоохранительных органов и других специализированных учреждений с буллингом. Она обратила внимание, что за этой инициативой последуют и другие.
«У нас было несколько версий законопроекта, которые мы долго и серьезно обсуждали с коллегами. Все спорные моменты решено было убрать, но это не значит, что работа по теме над этим заканчивается», — отметила Лантратова.
Осенью было объявлено о разработке законопроекта, направленного на профилактику школьного буллинга и установление ответственности за травлю. Депутаты Госдумы предложили привлечь комиссию по делам несовершеннолетних для работы с агрессорами, которая будет проводить индивидуальную профилактическую работу и назначать «курс исправления» для детей и их родителей.
Этот курс включает в себя занятия с психологом и участие в социальных волонтерских проектах. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова также выступила за введение ответственности за школьную травлю.
Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения, 25% россиян сообщили о случаях травли в школах, а 19% респондентов столкнулись с буллингом в отношении своих детей или внуков.
Ранее сообщалось, что согласно исследованию, проведенному центром «Безопасность 2.0», в прошлом году значительно возросло количество случаев кибербуллинга, связанных с контентом, который выкладывают родители.