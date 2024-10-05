Во время урагана «Хелен» серфер спас дюжину пострадавших с помощью своей доски

Во время бушующего урагана «Хелен» Марти Томас, серфер из Флориды (США), спас из затопленных домов около дюжины своих соседей, а также их домашних питомцев. Чтобы добраться до потерпевших, а после — перевезти их в безопасное место, мужчина использовал свою доску.
Все началось с того, что Томас услышал, как его соседка Энн Макинтош, находившаяся в двух кварталах, начала кричать. Тогда серфер выбросил свою доску из окна, вскочил на нее и начал грести к ее дому. Доплыв, он увидел, что дом Макинтош затопило до опасного уровня, из-за чего спасатели могли попросту не успеть добраться до нее вовремя. К счастью, Томасу удалось тогда взломать входную дверь Макинтош, вытащив соседку и других жителей из затопленного жилища.
Поняв, что он может помочь и другим пострадавшим, Томас продолжил пробираться к затопленным домам на своей доске для серфинга. Сообщается, что на протяжении нескольких часов он объезжал кругами район, вызволяя людей и животных. Отважному серферу удалось спасти около дюжины соседей.
Известно, что среди спасенных Томасом были и животные, вроде тяжелого сенбернара, которого владелец не смог поднять. Приплыв на помощь, серфер схватил собаку и выбросил ее из окна, тогда животное инстинктивно вскарабкалось на доску для серфинга, чтобы спасатель мог увести его в безопасное место.
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