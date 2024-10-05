Во время урагана «Хелен» серфер спас дюжину пострадавших с помощью своей доски

Все началось с того, что Томас услышал, как его соседка Энн Макинтош, находившаяся в двух кварталах, начала кричать. Тогда серфер выбросил свою доску из окна, вскочил на нее и начал грести к ее дому. Доплыв, он увидел, что дом Макинтош затопило до опасного уровня, из-за чего спасатели могли попросту не успеть добраться до нее вовремя. К счастью, Томасу удалось тогда взломать входную дверь Макинтош, вытащив соседку и других жителей из затопленного жилища.