Во время ремонта мужчина нашел рождественский подарок 1978 года

Сообщается, что подарок десятилетиями «прятался» за стеной в ванной комнате. Дело в том, что родители Кинга положили его на чердак в преддверии Рождества 1978 года, чтобы любознательный сын не смог отыскать подарок раньше времени. Однако коробка, скорее всего, упала под доски, застряв в стене ванной комнаты, а из-за праздничной суматохи никто этого и не заметил.