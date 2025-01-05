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Во время ремонта мужчина нашел рождественский подарок 1978 года

Он, будучи шестилетним ребенком, должен был получить его на Рождество 47 лет назад.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: T.King Construction Services

Тим Кинг, 53-летний житель Иллинойса (США), обнаружил во время ремонта в доме родителей подарок 1978 года с собственным именем на упаковке. Выяснилось, что Кинг должен был получить его на Рождество, когда ему было около 6 лет, — пишет People.

Сообщается, что подарок десятилетиями «прятался» за стеной в ванной комнате. Дело в том, что родители Кинга положили его на чердак в преддверии Рождества 1978 года, чтобы любознательный сын не смог отыскать подарок раньше времени. Однако коробка, скорее всего, упала под доски, застряв в стене ванной комнаты, а из-за праздничной суматохи никто этого и не заметил.

Наконец, спустя практически половину века уже повзрослевший мужчина смог содрать запылившуюся подарочную упаковку, получив в подарок раритетные сегодня модели самолетов Thunder Jet. Кинг был приятно удивлен, а его родители поражены находке, ведь они уже успели забыть, что когда-то покупали сыну такие игрушки.

Ранее рассказывали, что в школе нашли ланчбокс и термос с Хитклиффом спустя 42 года.