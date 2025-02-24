Во время марафона женщина в шутку отправила бегунов в обход на 2,5 км

Неизвестная женщина решила разыграть участников забега в Глазго (Шотландия). Она спрятала указатели и, притворившись регулировщиком, отправила бегунов в обход на 2,5 км, — пишет Sky News.
Организаторы мероприятия, Алекс Осборн и Мишель Синсхаймер, сообщили, что из-за шутки около 30 из 115 участников мероприятия пробежали 12,5 км вместо заявленных 10 км. Однако увеличение маршрута — не самое страшное. Дело в том, что розыгрыш мог закончиться трагически, если бы кому-то из участников марафона, сошедших с маршрута, понадобилась бы медицинская помощь.
Напомним, что во время любого марафона на территории забега обязаны присутствовать медицинские работники. Они должны оказать профессиональную помощь бегунам, если заметят, что она им необходима.
Чтобы восстановить репутацию, организаторы забега предложили бегунам, пострадавшим от розыгрыша, скидку в размере 50% на участие в следующем марафоне.
Раньше у нас никогда не возникало проблем. Никогда прежде шутники не меняли маршрут и тем более не притворялись, что они являются регуляровщиками.
Ранее рассказывали, что учительница пробежала марафон в костюме медведя и попала в Книгу рекордов Гиннесса.