Во время марафона женщина в шутку отправила бегунов в обход на 2,5 км

Организаторы мероприятия, Алекс Осборн и Мишель Синсхаймер, сообщили, что из-за шутки около 30 из 115 участников мероприятия пробежали 12,5 км вместо заявленных 10 км. Однако увеличение маршрута — не самое страшное. Дело в том, что розыгрыш мог закончиться трагически, если бы кому-то из участников марафона, сошедших с маршрута, понадобилась бы медицинская помощь.