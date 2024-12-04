Во вред. Хирург Карапетян назвал калечащие пластические операции

Есть немало пластических хирургов, к которым обращаются с просьбой проведения необычных пластических операций. На суд коллег на международных конференциях они не выносились, но примеры таких вмешательств уже есть. Пластический хирург, профессор Георгий Карапетян рассказал aif.ru, действительно ли они так нужны и почему он их не выполняет.
Создание языка рептилии (разделение на две половины кончика языка)
Как известно, раздвоенный язык в природе встречается у рептилий. Он помогает им чувствовать, с какой стороны исходит запах от добычи, позволяет распознавать сородичей, выбирать партнеров, находить убежище и др. У человека необходимости в таких функциях нет, а язык ему дан для вкусового восприятия, слюноотделения, жевания и членораздельной речи.
И именно эти функции начинают страдать после проведения операции по раздвоению языка. Мало того, что человек вынужден целый месяц носить между половинками ватный тампон, так он еще не может нормально пережевывать пищу, говорить, а также нередко сталкивается с изменением вкуса и потерей чувствительности. После операции возможно осложнение в виде сильного кровотечения и отека. Сильный отек может перекрыть дыхательные пути и привести к смерти от удушья.
На заметку! В Англии любые операции по созданию «ящеричной» формы языка признаны нелегальными, а хирурги, согласившиеся провести такую процедуру, несут уголовную ответственность.
Установка имплантов под кожу лба в виде рогов
Надо сказать, что контурная пластика лобно-носо-орбитальной области и свода черепа с применением имплантов является довольно распространенной операцией пластической хирургии. Она проводится при наличии дефектов или деформаций, например, после аварий, при врожденных аномалиях, но бывают случаи, когда у человека анатомически и эстетически правильные черты, нормальный череп и лоб, но он хочет изменить свою внешность и вставить под кожу импланты в виде рогов.
Речь идет об установке под кожу головы металлических пластинок с дырочками, через которые потом прорастает кожа. Это позволяет пластинкам укрепиться на голове. Нередко к ним прилагаются всевозможные декоративные насадки, которые можно менять. Операция эта непростая. Вмешательство такого рода зачастую является необратимым и имеет высокие риски осложнений. К ним относят инфекцию, кровотечение, асимметрию лица.
На заметку! При проведении такой операции есть риск повредить важные анатомические образования при установке имплантов.
Ампутация части ушных раковин, кончика носа, создание «ушей эльфа»
Есть тренды в пластической хирургии, которые распространены в определенных странах или континентах. К примеру, в ряде стран пластические хирурги регулярно проводят операции по созданию «ушей эльфа». Для этого используются самые разные методики и приемы: введение гиалуроновой кислоты, вживление в уши части хряща или искусственного импланта. Существуют ли показания для проведения подобной операции? Конечно же, нет, чего не скажешь о редукционной отопластике, которая подразумевает уменьшение размеров ушных раковин.
При наличии показаний, например, лопоухости, асимметрии, такие вмешательства проводятся. Все остальные, к которым относят ампутацию кончика носа, нет. К примеру, житель Аргентины Луис Падрон сделал 32 пластические операции ради сходства с эльфом. Для этого ему выполнили ринопластику, коррекцию лица и шеи, подтяжку век, а также шесть раз меняли цвет глаз и форму ушей. Скорее всего, этот человек продолжит эксперименты над своей внешностью, если даже после 32 операций он остался недоволен результатом. А вот как пострадало при этом его здоровье, остается только догадываться, ведь такие многочисленные вмешательства бесследно не проходят.
Удаление фаланг пальцев кистей
Ампутация фаланг пальцев кистей даже в обычной хирургии считается крайней мерой, применяемой в случае тяжелых травм, злокачественных опухолей, обширных инфекций или сосудистых заболеваний. Кроме того, такая операция требует от хирурга высокой квалификации и современного оборудования, чтобы минимизировать риски и обеспечить получение наилучшего результата. При желании удалить фаланги пальцев для «эстетики», необходимо четко понимать, какие последствия несет за собой такая операция. Нарушение привычной двигательной активности создаст вполне естественные трудности в быту, профессиональной деятельности, так что необходимо хорошо подумать, прежде чем решиться на такую операцию.
Вопросы этики и морали
Все перечисленные вмешательства связаны с серьезным нарушением анатомии, физиологии и, конечно же, социальных и эстетических норм. При операции на языке абсолютно понятен механизм агрессивного воздействия на организм. Доктор должен планировать и реализовывать нанесение вреда организму, не только травматического характера, но и функционального. Безусловно, это противоречит всей концепции врачевания. А то, что связано с социальными нормами, и вовсе не имеет границ дозволенного.
Конечно, бывают врожденные деформации, которые вызывают психологический дискомфорт и комплексы у пациентов, хоть и являются естественными (природными). В этом случае пластический хирург способен адекватно помочь, не переступая морально-этические нормы. В остальных случаях пациенту рекомендуют консультацию психолога или психотерапевта.