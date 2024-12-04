Во вред. Хирург Карапетян назвал калечащие пластические операции

При наличии показаний, например, лопоухости, асимметрии, такие вмешательства проводятся. Все остальные, к которым относят ампутацию кончика носа, нет. К примеру, житель Аргентины Луис Падрон сделал 32 пластические операции ради сходства с эльфом. Для этого ему выполнили ринопластику, коррекцию лица и шеи, подтяжку век, а также шесть раз меняли цвет глаз и форму ушей. Скорее всего, этот человек продолжит эксперименты над своей внешностью, если даже после 32 операций он остался недоволен результатом. А вот как пострадало при этом его здоровье, остается только догадываться, ведь такие многочисленные вмешательства бесследно не проходят.