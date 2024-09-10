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Во Владивостоке родилась девочка ростом почти 60 сантиметров

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Девочка весом более 5,2 килограмма и ростом 59 сантиметров родилась во Владивостоке, сообщает Владивостокский роддом № 3.

Источник: Reuters

«В роддоме № 3 на свет появилась крупная малышка. Девочка родилась 3 сентября весом 5230 граммов и ростом 59 сантиметров, роды прошли путем кесарева сечения», — говорится в сообщении роддома.

По словам врача акушера-гинеколога высшей категории, заведующей акушерским обсервационным отделением Натальи Король, врачи заранее знали, что малышка будет крупной, и готовились к родам. В результате девочка благополучно появилась на свет.

Отмечается, что малышка с мамой уже выписаны из роддома и находятся в кругу родных и близких. Девочка стала четверым ребенком в семье.