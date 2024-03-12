Во Владивостоке редким способом родились три красных хвостокола

Незадолго до этого приятную новость также сообщили представители Московского зоопарка. Родившейся в 2023 году панде Катюше открыли доступ в большой вольер, где обитают взрослые животные. Это значит, что теперь все желающие смогут увидеть подрастающего представителя семейства медвежьих в павильоне «Фауна Китая».