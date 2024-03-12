Во Владивостоке редким способом родились три красных хвостокола

В океанариуме Владивостока родились три красных хвостокола (Hemitrygon akajei). Об этом сообщает научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум».
Представители надотряда скатов появились на свет редким способом — партеногенезом. Биологов удивил данный факт, так как оплодотворение без самца мало изучено внутри этого вида.
«Они еще очень маленькие, но уже видно, насколько разный у них характер: одна девочка очень любопытная и активная, две другие — значительно спокойнее», — рассказали представители океанариума.
По прогнозам специалистов, всего за 2−3 года родившиеся хвостоколы смогут вырасти до взрослых размеров — 60−80 см в диаметре.
Красные хвостоколы широко распространены в водах Приморья. Они также обитают у побережья Китая, Кореи, Японии и Тайваня. Отличительная особенность организмов — ядовитый шип, расположенный на хвосте. Длина хвостоколов обычно не превышает 100 см, однако некоторые особи могут вырасти до 200 см. Вес в среднем составляет 10−11 кг.
Незадолго до этого приятную новость также сообщили представители Московского зоопарка. Родившейся в 2023 году панде Катюше открыли доступ в большой вольер, где обитают взрослые животные. Это значит, что теперь все желающие смогут увидеть подрастающего представителя семейства медвежьих в павильоне «Фауна Китая».