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Во Владивостоке люди массово отравились неизвестным газом. Видео

В гипермаркете «Реми» во Владивостоке произошло массовое отравление неизвестным газом.

Оксана Файрклоуг
Автор ВФокусе Mail
Источник: VL.ru

По предварительной информации, восемь человек почувствовали недомогание, часть из них была неспособна передвигаться самостоятельно — пострадавших пришлось выносить на руках. На месте оперативно работают спасатели и медики.

Несмотря на серьезность происшествия, местные власти заявили, что госпитализация никому не понадобилась. Позднее появилась информация о госпитализации: восемь человек доставили в больницу. Прокуратура начала проверку, причины случившегося пока не разглашаются. Также СМИ пишут, что слабый запах аммиака присутствует в районе одной из касс.