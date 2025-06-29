Во Владивостоке люди массово отравились неизвестным газом. Видео

Несмотря на серьезность происшествия, местные власти заявили, что госпитализация никому не понадобилась. Позднее появилась информация о госпитализации: восемь человек доставили в больницу. Прокуратура начала проверку, причины случившегося пока не разглашаются. Также СМИ пишут, что слабый запах аммиака присутствует в районе одной из касс.