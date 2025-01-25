Во Владимире опровергли слухи об «очередях» на кладбище

Начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Юлия Жирякова в разговоре 360.ru сообщила, что информация о «коллапсе» не соответствует действительности. По ее словам, на видео «отображен процесс погребения» — хоронят несколько человек одновременно в одном месте, это не очереди.