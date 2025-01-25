Во Владимире опровергли слухи об «очередях» на кладбище

Начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Юлия Жирякова в разговоре 360.ru сообщила, что информация о «коллапсе» не соответствует действительности. По ее словам, на видео «отображен процесс погребения» — хоронят несколько человек одновременно в одном месте, это не очереди.
«Так происходило до введения новых правил по организации захоронений на территории города и после этих правил, то есть это несколько похоронных процессий», — пояснила Юлия Жирякова.
Она подчеркнула, что запрета на посещение кладбища нет. Вход как для похоронных процессий, так и для отдельных людей открыт, несмотря на новые правила.
Согласно им, с мая по сентябрь кладбище работает с 8:00 до 19:00, с октября по апрель — с 9: до 17:00. Ограничения связаны в том числе с традицией, согласно которой люди стараются посещать кладбище в первой половине дня.
«И вот вопрос возникает тогда: а для чего обычным жителям быть на кладбище после 19:00?» — сказала представитель администрации.
Также правила ввели, чтобы установить на кладбище порядок. Раньше туда захаживали вандалы, возникали стихийные свалки. В связи с этим до новых правил на кладбище установили ворота, шлагбаумы, камеры видеонаблюдения.
Что касается копки могил, то этим занимаются специалисты, которые выходят на ответственного за организацию похоронного процесса. Работа осуществляется по всем правилам.
Кстати, не все знают, как нужно вести себя на кладбище. Ранее на этот вопрос ответил священник.