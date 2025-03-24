Во Вьетнаме бойкотируют детскую куклу Baby Three

Кукла Baby Three производится в Китае и пользуется большой популярностью как в самом Китае, так и за его пределами (найти ее можно и на отечественных маркетплейсах). Первый всплеск популярности был зарегистрирован в сентябре прошлого года — к концу декабря куклы уже принесли своим создателям 1,6 миллиона долларов (135 миллионов рублей).