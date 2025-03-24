Во Вьетнаме бойкотируют детскую куклу Baby Three

В современном мире даже детские игрушки участвуют в политическом процессе. Во Вьетнаме начали бойкотировать детскую куклу Baby Three: милую игрушку, похожую на Чебурашку, с большими глазами и лицом в стиле аниме.
Кукла Baby Three производится в Китае и пользуется большой популярностью как в самом Китае, так и за его пределами (найти ее можно и на отечественных маркетплейсах). Первый всплеск популярности был зарегистрирован в сентябре прошлого года — к концу декабря куклы уже принесли своим создателям 1,6 миллиона долларов (135 миллионов рублей).
Однако, теперь на пути у популярности куклы встало Южно-Китайское море — а точнее, изображение на щеке одной из игрушек в серии, которое, как пишет газета The Guardian, напомнила многим жителям региона «Девятипунктирную линию»: границу, которой КНР отмечает свои владения в регионе.
Пунктирная кривая изображает территорию, в Южно-Китайском море которую КНР считает своей: в нее входят Парасельские острова и острова Спратли, на которые претендует Вьетнам (и несколько других стран). Междунарождный трибунал в Гааге признал требования Китайского правительства незаконными, но решение ни на что не повлияло — Пекин продолжает судиться за острова в Постоянной палате третейского суда Гааги.
Впрочем, в случае с игрушками решение нашлось быстрее: Министерства промышленности и торговли Вьетнама быстро отреагировали на онлайн-скандал и пообещали изучить продукцию, чтобы принять решение об изъятии игрушек.
Магазины и онлайн-площадки уже прекратили продажу кукол в стране, а цена на одну куклу, согласно местным аналитикам, с начала года упала вдвое.
«Даже дети не хотят играть в игрушки, которые пропагандируют национализм», — рассказывают местные продавцы. Нгок Хан, продавец игрушек Baby Doll из города Хошимин, признался, что его продажи упали вдвое: «покупатели решили бойкотировать игрушку, и я скинул цену вдвое, чтобы распродать то, что уже купил».
Ряд вьетнамских компаний, которые не занимаются игрушками, объявили, что расторгают коллаборации с ранее популярным брендом Baby Three. Об этом же объявил и местный блогер Дан Тьен Хоанг, рекламировавший игрушки: «они дают хорошую прибыль, но уважение к родине важнее».
Во Вьетнаме пристально следят за запретом этого изображения: так, в стране к прокату запретили фильмы «Барби» и «Анчартед», где карта ненадолго попала в кадр, а Netflix принудили убрать из вьетнамского каталога ряд китайских сериалов.
Ранее рассказывали, как на острове Папуа бойкотируют KitKat: местные активисты заявляют, что ради удовлетворения спроса гигантов вроде Nestle на пальмовое масло местные власти устроили настоящий экоцид.