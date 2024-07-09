Во сколько россиянам обойдется отпуск в Северной Корее

Если речь идет о Владивостоке, то стоимость туров на неделю с размещением в гостинице 3−4 звезды с питанием и экскурсионной программой будет начинаться от 85−100 тыс. руб,. Минимальная стоимость авиабилетов из Москвы в Пхеньян — от 45−50 тыс. руб. Об этом рассказал доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.