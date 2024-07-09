Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во сколько россиянам обойдется отпуск в Северной Корее

Стоимость поездки в КНДР во многом зависит от города отправки туристов.

Источник: Reuters

Если речь идет о Владивостоке, то стоимость туров на неделю с размещением в гостинице 3−4 звезды с питанием и экскурсионной программой будет начинаться от 85−100 тыс. руб,. Минимальная стоимость авиабилетов из Москвы в Пхеньян — от 45−50 тыс. руб. Об этом рассказал доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

К этой цифре нужно прибавить трансфер, размещение с питанием и экскурсии. В результате недельный тур в КНДР из столицы выльется в 130−150 тыс. руб. на человека.

Чем больше хочет увидеть и попробовать турист, тем больше наличных денег (долларов, евро и юаней) он должен брать с собой для расчета на месте с принимающей стороной, говорит Гареев.

По оценкам эксперта, в мае численность организованных российских туристов, посетивших Северную Корею, составляла 500 человек.