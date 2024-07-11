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Во сколько обходилось в старину строительство избы?

На что нужно было потратиться, чтобы обзавестись домом.

Источник: Freepik

Многим кажется, что в старину жилищный вопрос, во всяком случае на деревне, решался просто. Мол, русский крестьянин мог поставить сруб за считаные дни…

Срубить, скажем, хлев для русского крестьянина дейст­вительно проблемой не было. Банька уже сложнее: там печь нужна. Но и сложить примитивную каменку было рядовому крестьянину по силам. Все эти строения возводились на своём дворе. А вот землеотвод уже оборачивался проблемой.

Просто так взять понравившийся клок земли на селе было нельзя. Земельными наделами, в том числе и под строительство дворов, ведала община. И распределяла территорию согласно долям общего тягла. А объём тягла, то есть взимаемых с общины повинностей, рассчитывался по количеству мужиков, которые могли его нести. Так что если у тебя в семье пятеро взрослых сыновей, можешь претендовать на прирезку двора. А если пять дочерей — извини.

Лес, как и землю, просто так отхватить было нельзя — его полагалось купить. Если ты погорелец, то община выделит лес и даже вывезет его бесплатно. Но всем остальным приходилось платить, и немало. В конце XVIII века средний годовой доход крестьянина в Москов­ской губернии составлял 23 рубля минус повинности в размере 5 рублей 80 копеек. А готовый сосновый сруб в те же годы стоил от 18 до 30 рублей. О том, что творилось в степных районах, рассказывал экономист Андрей Болотов: «Деревянное строение дошло уже в малолесных местах до того, что крестьян­ская изба без других пристроек сотню рублей стоит».

И это только строение без печи. Услуги печников тоже стоили денег. Но тут иногда могла помочь и община. Общее строительство глинобитной печи даже и называлось «печные помочи» — тут уж впрягались всем миром. Но, повторим, это если крестьянин стал жерт­вой какого-то бедствия, чаще всего пожара. Если ты просто бедный, тебе помогали крайне редко. Считалось, что ты сам виноват: нерасторопен или работаешь плохо. Так что быстро справить новый дом и двор крестьянину-одиночке было почти не по силам. Приходилось долго копить и заниматься отхожим промыслом, который приносил живые деньги.