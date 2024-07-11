Во сколько обходилось в старину строительство избы?

И это только строение без печи. Услуги печников тоже стоили денег. Но тут иногда могла помочь и община. Общее строительство глинобитной печи даже и называлось «печные помочи» — тут уж впрягались всем миром. Но, повторим, это если крестьянин стал жерт­вой какого-то бедствия, чаще всего пожара. Если ты просто бедный, тебе помогали крайне редко. Считалось, что ты сам виноват: нерасторопен или работаешь плохо. Так что быстро справить новый дом и двор крестьянину-одиночке было почти не по силам. Приходилось долго копить и заниматься отхожим промыслом, который приносил живые деньги.